Uue koalitsiooni loonud Reformierakond, Keskerakond ja valimisliit Järva Valla Heaks andsid mõista, et koalitsioonileping allkirjastati selleks, et ära hoida EKRE kandidaadi Valdo Helmelaidi ametissenimetamine. Seda põhjusel, et Helmelaid tuleb väljastpoolt maakonda ja on kohalike jaoks tundmatu.

Senine vallavanem Rait Pihelgas oli selle vältimiseks aga valmis oma kohast loobuma.

"EKRE peakontori poliitik jõudis maale ja ütles, et nemad soovivad hoopis uusi inimesi, kes ei ole vallaga seotud, juhtimise juurde ja alustasid tegelikult teiste osapooltega koalitsiooni loomist," selgitas Pihelgas ERR-ile.

Ta tõdes, et tahab ka edaspidi valla arengusse panustada ning kui koduerakond annab talle mandaadi võiks ta asuda näiteks vallavolikogu esimehe kohale.

Uueks Järva vallavanemaks saab Järva-Jaani endine vallavanem Arto Saar. Samas oli Saar aasta tagasi toimunud vallavanema Rait Pihelgase umbusaldamise ajal üheks ettevõtmise eestvedajaks.

Saar ütles ERR-ile, et praeguseks on mehed omavahelise sõjakirve maha matnud.

"Isiklikud suhted ei saa olla n-ö takistuseks valla arengus ja praeguseks on Raidiga erimeelsused selgeks räägitud," selgitas Saar ja lisas, et viimaste aastate jooksul on kõik palju õppinud ja arenenud.