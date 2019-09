Tallink Grupp asutas Singapuris tütarettevõtte Tallink Asia, mis on kontserni esimene ettevõte selles piirkonnas. Selle eesmärk on laiendada ja lihtsustada kontserni äritegevust Aasia suunal.

Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene ütles, et ettevõte hakkab Singapuris pakkuma samu teenuseid ja tooteid, mida pakutakse Läänemerel.

Nõgene lisas, et Tallink ei ole veel osalenud Singapuri lennujaama alkoholi- ja tubakaäri konkursil, nagu on väidetuid välismaises meedias, kuid otsib võimalusi tegevuse laiendmiseks erinevatele uutele turgudele.

"Küll aga on nii Singapuri lennujaamas kui Aasias laiemalt väga palju teisi huvitavaid hankeid, aga nendest me saame anda teada siis, kui on töövõidud saavutatud," märkis Nõgene.

"Tallink Duty Free on ettevõte, kes osutab kõiki pardateenuseid meie laevadel. Tallink Duty Free on maailmas relevantse metoodika alusel täna maailma tegijate seas täna 12. kohal. Meist eespool on 11 meist suuremat, me soovime selles tabelis ülespoole tõusta," rääkis Nõgene.