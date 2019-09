Juba 2016. aastal laeval maailma esimese ujuva Burger Kingi restorani avanud Tallinki teate kohaselt avatakse järgnevatel aastatel Burger Kingi restorane Eestis, Lätis ja Leedus ning Tallinkile kuulub iga avatud restorani litsents 20 aasta vältel. Esimesed restoranid Eestis on plaanis avada juba sel talvel.

"Burger Kingi tuntuim toode on ikooniline Whopperi burger, mis enam kui 60-aasta pikkuse ajalooga on ameerikapärase burgeri sünonüüm kõikjal üle ilma," lausus Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

Restoranide avamisega loob Tallink Grupp kolmes Balti riigis kokku ligikaudu 800 uut töökohta.

"Oleme astunud samme, laiendamaks Tallink Grupi tegevust lisaks merele ka maal ning Burger Kingi frantsiisi omandamine on oluline samm meie laienemisplaanides maismaal, seda kogu Baltikumis. Tallinki koostöö Burger Kingiga merel on sujunud väga hästi, Burger Kingi restoranid on meie klientide seas ülipopulaarsed ja me oleme veendunud, et Baltikumi kiirtoidu maailmast on hetkel puudu just selline tuntud ja tunnustatud restoranide kett nagu Burger King," lisas Nõgene.