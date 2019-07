Välisminister: Iraan ületas rikastatud uraani lubatud piiri

Iraani meedia teatel on riik ületanud rikastatud uraani varude piiri, mis on sätestatud 2015. aastal suurriikide vahendusel sõlmitud tuumaleppes.

Uudisteagentuur Isna viitab välisminister Mohammad Javad Zarifi teatele, mille kohaselt on 300 kilogrammi piir ületatud, vahendas BBC.

Teheran teatas juba juuni keskel, et lähiajal on plaanis rikastatud uraani varude piir ületada ning et see on vastuseks tuumaleppest lahti öelnud USA poolt kehtestatud sanktsioonidele.

Rahvusvaheline Aatomienergia Agentuur (IAEA) juba teatas, et neil on plaanis juhtunu asjus raport esitada.

Euroopa riigid, mis on koos Hiina ja Venemaaga üritanud 2015. aasta tuumalepet elus hoida, on varem hoiatanud, et tuumaleppe tingimuste rikkumine Teherani poolt omab tagajärgi.

Kui IAEA omalt poolt samuti piiri ületamist kinnitab, lubab ka tuumalepe taaskehtestada mitmepoolseid sanktsioone, millest omal ajal loobuti vastutasuks Teherani lubadusele tuumarelvastumist võimaldavatest tegevustest loobuda.