Iraan teatas pühapäeval, et tõstab uraani rikastusastme üle 2015. aasta tuumaleppega määratud 3,67 protsendi taseme.

Sellega loodetakse survestada tuumaleppele alla kirjutanud riike oma kohustusi täitma.

Valitsuse pressiesindaja Ali Rabiei ütles pressikonverentsil üksikasju avaldamata, et "täna me ületame" tuumaleppega lubatud taseme.

Iraani aatomienergiaorganisatsiooni esindaja Behrouz Kamalvandi ütles riigitelevisiooni otsesaates, et president Hassan Rouhani käsk ületada lubatud piir täidetakse "mõne tunni jooksul", kui viimased tehnilised üksikasjad on paika saadud.

Rouhani teatas Iraani kavatsusest juba 8. mail, täpselt aasta pärast seda, kui USA president Donald Trump ühepoolselt tuumaleppest lahkus ja Iraanile taas sanktsioonid kehtestas.

2015. aastal suurriikidega allkirjastatud tuumaleppe järgi on Iraanil keelatud rikastada uraani üle 3,67 protsendi, mis on piisav kasutamiseks tuumajaamades, kuid oluliselt madalam relvadeks vajaminevast 90 protsendist.

Iraan ei ole veel öelnud, kuid suure puhtusastmeni kavatsevad nad uraani rikastada, kuid viidatud on 5 protsendile.

Iraan oli andnud tuumaleppe Euroopa osapooltele pühapäevani aega leida tee USA sanktsioonide mõju leevendamiseks, ähvardades hakata vastasel juhul rikastama uraani üle leppega määratud taseme.

Laupäeval teatas Élisée palee, et Prantsuse president Emmanuel Macron ja Iraani president Hassan Rouhani leppisid telefonivestluses kokku, et 15. juuliks selgitatakse välja, kas rahvusvaheline dialoog tuumaleppe üle on võimalik.

Rouhani ütles laupäeval valitsusistungil, et Euroopa ei ole Teheranile veel USA sanktsioonide mõju leevendamiseks lahendust pakkunud.

Uraanirikastamise piirmäära ületamisest teatanud Iraan ähvardas pühapäeval loobuda 60 päeva jooksul veel teistegi tuumaleppe kohustuste täitmisest, kui ohtu sattunud leppele lahendust ei leita.

"Me loodame, et leiame lahenduse, vastasel korral astume 60 päeva pärast kolmanda sammu," ütles asevälisminister Abbas Araghchi pressikonverentsil ja nimetas suurima lahendust nõudva probleemina naftamüügi langust.

Asevälisminister: Iraan on valmis kõnelusteks nii Euroopa kui USA-ga

Iraani asevälisminister Abbas Araghchi ütles pühapäeval, et Teheran peab 2015. aasta tuumalepet suurriikidega endiselt "kehtivaks dokumendiks" ning soovib selle kestmist.

Just enne seda oli Teheran teatanud, et alustab mõne tunni jooksul uraani rikastusastme tõstmist üle 2015. aasta tuumaleppega määratud 3,67 protsendi taseme ning ähvardanud loobuda 60 päeva jooksul veel teistegi tuumaleppe kohustuste täitmisest, kui ohtu sattunud leppele lahendust ei leita.

Ametnike sõnul otsustatakse uraani uus rikastusaste Iraani vajadustest lähtuvalt. Selleni jõutakse pühapäeval ja see peaks olema tuvastatav juba esmaspäeval.

Tuumaleppe piirangutest üleastumisest hoolimata näitab Teheran üles valmidust pandlik olla.

Nii ütles Araghchi, et Iraan on valmis läbirääkimisteks Euroopaga ning et kõnelustega võiks ühineda ka USA.