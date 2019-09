"Ma olen veendunud, et Euroopa Liidust saab esimene kliimaneutraalne kontinent. Enamus EL-i liikmesriike on juba lubanud saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsuse. Isiklikult leian, et see on ainult aja küsimus, millal selle lubadusega ühinevad kõik Euroopa Liidu riigid," kirjutas Tusk sotsiaalmeedias.

I'm convinced the EU will become the world' first climate-neutral continent. Most EU members already endorsed climate neutrality by 2050. Personally, I'd say it's just a matter of little time before all EU countries subscribe to it.#ClimateActionSummit https://t.co/2Z24K6yLdh pic.twitter.com/b2qhmAVIne