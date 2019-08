"Põlevkivist elektrienergia tootmist vähendada on kindlasti õige suund, see vähendab meie keskkonnajälge. /---/ Ma ei arva, et põlevkivi peaks täielikult hülgama," rääkis Ratas kolmapäeval Postimehes avaldatud intervjuus bioloogile ja keskkonnakaitsjale Aleksei Loitmanile. "Peaks rohkem õli tootma," lisas Ratas.

Peaminister tõdes, et põlevkivi kasutuse vähendamine on praegu päevakorras CO2 kvoodi hinnatõusu tõttu, kuid sektorit reformides tuleb arvestada ka sotsiaalseid küsimusi.