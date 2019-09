President Kersti Kaljulaid leiab, et maapiirkondades elamise soodustamiseks on kiirest internetist tähtsam see, et teed tehtaks korda. President toetab ka praeguse elamislubade kvoodisüsteemi säilimist, kuni ei ole paigas mehhanismid uusimmigrantide integeerimiseks Eesti ühiskonda.