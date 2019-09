Uue koalitsiooni suhtes on levitatud nii valet kui ka asjatuid hirme, väitis riigikogu esimees Henn Põlluaas parlamendi sügisistungijärku avades. Samas kutsus Põlluaas koalitsiooni, sealhulgas EKRE poliitikuid, enamale vaoshoitusele.

Põlluaas rääkis, et Eestis on olnud traditsiooniks anda uuele koalitsioonile 100 kriitikavaba päeva ja seda joont on seni püütud ka järgida, kuid seekord tema sõnul tavast kinni ei peetud.

"Ei olnud sadat kriitika- ega ammugi vihavaba päeva, kevadet ega suve. Seda tava rikkusid nii opositsioon, ajakirjandus kui ka president, kes kuulutas küll 24. aprillil välja sada vihavaba päeva, kuid teatas juba varsti välismeediale, et vihkab ühte rahvalt mandaadi saanud parlamendierakonda," ütles Põlluaas.

Riigikogu esimehe sõnul on vihkamine on emotsioon, kuid riigi juhtimine ja parlamenditöö peab olema ratsionaalne tegevus.

"Kahjuks domineerivad Eestis sageli just emotsioonid. Kuhugi on kadunud arukus ja argumenteeritud diskussioon ning asendunud alusetute süüdistuste ja sildistamisega."

Parlamendi spiiker märkis enesekriitiliselt, et Eestis on poliitilise kultuuri mõttes veel palju arenguruumi.

"Vastasseisu väljakuulutamine, koostöö ja diskussiooni välistamine, koalitsiooni ja valitsuserakondade suhtes valede ja hirmude levitamine ning Eesti maine rikkumine välismeedias ei tee opositsioonile ega ka peavoolumeediale au."

Kuid Põlluaas viibutas näppu ka oma erakonnakaaslaste suunas.

"Siinkohal tahan aga kutsuda ka koalitsiooni, sealhulgas enda erakonna esindajaid, enamale vaoshoitusele, et mitte ise anda võimalust enda sõnade teisitimõistmiseks või pahatahtlikuks ärakasutamiseks," sõnas riigikogu esimees.