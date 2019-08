Aas käivitas elektrirongi liinide pikendamise Tallinnast Narva ja Tartusse

Eesti Raudteel on lubatud kontaktvõrgu projekteerimiseks võtta järgmiseks aastaks ligi 8 miljonit eurot laenu, kirjutab Postimees ning lisas, et Aas lubas, et need kulud saavad tasutud hilisema sihtfinantseeringuga.

Valitsuskabinet otsustas 27. juunil, et kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks transpordis tuleb raudteeliiklus elektrifitseerida. Kontaktvõrgu eelplaneering peab otsuse kohaselt toimuma 2020. aastal ning kontaktvõrgustiku projekteerimine ning ehitus aastatel 2021-2028.

Kui keskmiselt liigutab elekter Euroopa riikides 52 protsenti raudteeveeremist, siis Eestis vaid 14 protsenti.