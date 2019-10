Väikeste moodulreaktorite kavandajad peaksid juba ettevalmistustega alustama

Euroopa Komisjon ja USA energeetikaministeerium korraldasid Brüsselis neljanda põlvkonna väikestele tuumajaamadele pühendatud foorumi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Esimesed väiksed moodulreaktorid on kättesaadavad juba lähiaastatel," ütles OECD tuumaenergia agentuuri direktor William Magwood.

Tema sõnul sõltub regulaatoritest see, kas väikesed moodulreaktorid on ohutud. "See on regulaatorite asi otsustada, aga kui see vastab reklaamile ja kui hädaolukorra tsoon kaob ja ka õnnetuse korral ei pea inimesed tuumajaamast

väljaspool muretsema, siis see muudab olukorda," ütles Magwood.

Väikesed moodulreaktorid on praegu veel tulevikuteema. Samas, kui Eesti tahab edaspidi seda kaaluda, tuleb aruteluga juba alustada, kuna ettevalmistused võtavad aastaid. Eestisse tahab sellise moodulreaktori rajada Fermi Energia.

"Eesti jaoks ehitus ei alga kindlasti enne kui kümne aasta pärast. Aga kui me täna ei tegele sellega, siis meil ei ole ka võimalust kümne aasta pärast otsustada, kas me hakkame ehitama või mitte," sõnas Fermi Energia kaasasutaja ja nõukogu esimees Sandor Liive.

"Selliste tehnoloogiate kasutuselevõtuks me peame algatama riigis arutelu, et kas Eesti rahvas soovib selliseid tehnoloogiaid Eestis kasutusele võtta, kuna meil endal ikkagi tänasel hetkel institutsionaalne valmisolek sellist tehnoloogiat Eestis reguleerida puudub," kommenteeris keskkonnaministeeriumi kantsler Meelis Münt.