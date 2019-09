USA kongressi demokraadid hoogustasid Trumpi tagandamisjuurdlust

Demokraatide enamusega esindajatekoja õiguskomitee kiitis heaks uued protseduurid, mis lubavad komitee liikmetel nõuda Valgelt Majalt rohkem dokumente ja tunnistusi, kuulutades esimest korda, et presidendi suhtes algatatud juurdlus keskendub "tagandamisele".

Komitee esimehe Jerry Nadleri sõnul parendavad meetmed "agressiivset kuulamiste seeriat", mille eesmärk on selgitada välja, kas soovitada presidendi suhtes tagandamismenetluse alustamist.

"Meie ees seisev resolutsioon on oluline järgmine samm meie juurdluses korruptsiooni, õigusemõistmise takistamise ja võimu kuritarvitamise suhtes," lausus Nadler enne, kui demokraatide kontrolli all olev komitee selle heaks kiitis.

Esindajatekoja õiguskomitee juurdlus keskendub neljale uurimisliinile: kahtlustused, et Trump sekkus ebaseaduslikult juurdlusesse Venemaa sekkumise suhtes USA valimistesse; et ta osales vaikimisraha maksmises väidetavatele endistele kallimatele; et ka on kasutanud oma ametikohta rikastumiseks; ja et ta pakkus valitsus- ja kampaaniaametnikele enda kaitsmise eest armuandmist.

"Uuritav käitumine ohustab meie demokraatiat. Meil on kohus sellele ohule vastata," sõnas Nadler.

Kõnealuse resolutsiooni vastuvõtmine esindajatekoja õiguskomitees on tähtis samm teel tagandamismenetluse alustamise ehk presidendile kuriteosüüdistuse esitamise poliitilise ekvivalendi sooritamise poole, kuid on enam kui kahtlane, kas demokraadid kunagi selleni ka jõuavad.

Demokraatliku Partei liidrid, eriti esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi, peavad tagandamisprotseduuri alustamist poliitiliselt riskantseks, sest see lõhestaks veelgi niigi polariseerunud ühiskonda olukorras, kus arvamusküsitlused näitavad, et üldsus on suuresti presidendile süüdistuse esitamise vastu.

Lisaks on selge, et vabariiklaste enamusega senatis ootaks uute tõendite puudumise korral presidenti õigeksmõistev otsus.

Tagandamisjuurdluse on heaks kiitnud rohkem kui pooled 235 esindajatekoja demokraadist, kuid erakonda on süüdistatud liigses ettevaatlikkuses ja sõna "tagandamine" kasutamisest hoidumise eest.

Pelosi on andnud mõista, et demokraadid peaksid keskenduma järgmise aasta presidendi- ja kongressivalimistele. Neljapäeval ütles ta, et ameeriklased mõistavad tagandamise vägagi lõhestavat olemust.

Samas nimetas esindajatekoja spiiker Nadleri juurdlust tähtsaks sammuks presidendi vastu tõendite päevavalgele toomises.

"Ma toetan õiguskomitees toimuvat," ütles Pelosi. "Seaduste vastuvõtmine, uurimine ja kohtuasjade algatamine - just sellel teel oleme me liikunud."

Trumpi suhtes käivad juurdluses kolmes demokraatide kontrolli all olevas esindajatekoja komitees.

Nadleri komitee plaanib intervjueerida järgmisel nädalal Trumpi endist kampaaniajuhti Corey Lewandowskit ja taotleb usutlust ka endise Valge Maja peajuristi Don McGahniga.