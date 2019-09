Keila Miikaeli kogudus tähistas 800. aastapäeva konverentsi ja palvusega

Koguduse asutmise aastapäeva tähistati ajalookonverentsiga ning õhtuse palvusega Keila kirikus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Keila kirik on Harjumaa suurim keskegne maakirik, mida hakati ehitama pärast Põhja-Eesti allutamist Taani kuningale.

Täpsed andmed kiriku algusaegade kohta puuduvad.

Aastal 1489 võlviti kirik kahelööviliseks. Tänane kiriku sisustus pärineb Liivi sõja järgsest ajast.

"See Keila kirik - ja ma saan kõiki julgustada siia tulema ja vaatama - on minu meelest Eestimaa üks ilusamatest kirikutest. Lihtsalt selle atmosfääri pärast, mis siin on. Siin on kuidagi soe ja hele," rääkis Keila Miikaeli koguduse õpetaja Arnd Matthias Burghardt.

"See keskaegne atmosfäär on kirjeldamatu. See tõesti aitab meil keskenduda ja Jumala poole pöörduda, teda otsida palves ja lauldes. See on suur kingitus, et meil on siin selline kirik," lisas ta.