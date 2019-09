Toronto Eesti Ühispank ühineb lätlaste samalaadse pangaga

Mõlema panga nõukogud leppisid kolmapäeval kokku ühinemise tingimused ning kinnitasid äriplaani Ontario finantsteenuste regulaatorile esitamiseks, teatas väljaanne Estonian World Review. Ühinemise järel, mis peaks jõustuma 1. jaanuaril 2020, oleksid mõlemad kogukonnad paremini teenindatud, leidsid mõlema panga nõukogud.

Toronto Eesti Ühispank teenindab peamiselt eesti päritolu kandalasi ning ühistupangal on 4700 liiget ja see osaleb aktiivselt eesti kogukonna elus. Läti ühispangal on filiaalid Torontos ja Hamiltonis ning sellel on üle 1500 osaniku. Pankade kõik kolm filiaali hakkavad pärast ühinemist teenindama kõiki oma kliente.

Toronto Eesti Ühispank asutati aastal 1954. See on kaasaegne mitmekülgseid teenuseid pakkuv finantsasutus, mis teenindab oma kliente nii inglise kui ka eesti keeles. Pakutavad pangateenused on enamuses samasugused nagu igas teises pangas, välja arvatud see, et kõik põhiteenused on olenemata vanusest kõigile liikmetele tasuta, seisab panga kodulehel. Pank pakub hoiustamis- ja laenuintressimäärasid, mis võistlevad parimatega finantsturul, samuti võimaldab pank oma liikmetele teha pangatehinguid ilma kontorit külastamata internetipanga kaudu. Deebetkaardiga saab raha kätte pangaautomaadist pea ükskõik millises maailmanurgas. Deposiitide ja tasuta raha väljavõtmiste jaoks on olemas üle 3300 pangamasina, mis kuuluvad Exchange süsteemi – see on suuruselt teine Kanadas. Panga partnerite kaudu saavad liikmed osa laiast valikust investeerimisvõimalustest, investeerida saab registreeritud pensionifondidesse, haridusfondidesse ja tulumaksuvabadesse säästuarvetesse.