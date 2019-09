Kolmapäeval kell 11: "Otse uudistemajast" töövõimest ja selle hindamisest

"Kui tuleme võimaluste juurde, mis Eesti riigis on, siis näeme, et järgmise kolme-nelja aasta jooksul langeb maksukoormus alla 33 protsendi. Arvan, et see on küll debati koht, kuidas riiki läbi sellise maksukoormuse [edasi viia]..." ütles peaminister Jüri Ratas 11. septembri "Esimeses stuudios", erakondade esimeeste debatil. Soovib ta tõesti algatada maksuarutelu, et tõsta tulu- või käibemaksu?