Estonian Cell paigaldas juunis viimased seadmed kasvuinvesteeringute programmi raames, mille tulemusena kasvab ettevõtte tootmismaht 185 000 tonnini aastas ja väheneb mõju keskkonnale. Investeeringute rahastamiseks reinvesteerib ettevõte kogu 2018. aastal teenitud kasumi.

"Projekti raames rajasime uudse tehnoloogiaga aeroobse reoveepuhastuskompleksi, mis võimaldab merre suunata veelgi puhtama heitvee ja kasutada varasemast oluliselt vähem elektrienergiat," ütles Estonian Celli juhatuse liige Lauri Raid. "Ülejäänud investeeringud tegime puitmassitehase seadmete laiendamiseks või asendamiseks, et toota puitmassi väiksema keemia- ja energiakuluga ning suurendada tootmismahte ligikaudu 10 protsenti."

Estonian Celli ühe omaniku Alfred Heinzeli sõnul on ettevõtesse 13 tegutsemisaasta jooksul investeeritud 50 miljonit eurot lisaks 153 miljoni eurosele alginvesteeringule.

"Rajades Eestisse parima võimaliku tehnikaga tehast uskusin väga Eesti konkurentsivõimesse välisinvesteeringute kaasamisel. Kahjuks vähenes Eesti konkurentsivõimelisus välisinvesteeringute kaasamisel koheselt pärast Estonian Celli tehase käivitamist 2006. aastal, mis on piiranud uute kasvuinvesteeringute tegemist meie Eesti tehasesse," nentis Heinzel. "Seepärast oleme oma suured projektid - kolm kaasaegset paberimasinat kogumaksumusega 380 miljonit eurot - realiseerinud Austrias, kus on soodsamad energiahinnad ja parem poliitiliste otsuste prognoositavus."

Mullu otsustas valitsus langetada energiaaktsiise energiamahukale tööstusele.

"Olen pidanud oma sõna ja vastusena aktsiisialandusele investeerinud lubatud 20 miljonit eurot. Astusime sellega esimese sammu tootmismahu pudelikaelte kõrvaldamiseks, aga ka keskkonnaaalase tegevuse parendamiseks. Investeeringute jätkamiseks vajame siiski veelgi konkurentsivõimelisemaid energiamakse ja tööstuse kasvu jaoks stabiilsemaid poliitilisi otsuseid," ütles Heinzel.

2018. aastal tootis Estonian Cell 164 956 tonni haavapuitmassi ning kogu toodang läks sajaprotsendiliselt ekspordiks. Mullu püstitas ettevõte ka uue käiberekordi - firma müügitulu kasvas 90,5 miljoni euroni võrreldes 80,7 miljonit euroga 2017. aastal.

Riigihalduse minister Jaak Aab teatas, et Estonian Cell oli üks ettevõtetest, kes taotles riigilt võimalust saada soodusaktsiisimääraga elektrit. "Nimelt võttis eelmine valitsus vastu seaduse, mis annab suurte elektrikuludega tööstusettevõtetele selleks võimaluse. Tänu sellele kehtib Estonian Cellile alates käesoleva aasta algusest senise 4,47 euro asemel 0,5 eurone aktsiisimäär, mis oli ettevõtte sõnul neile suureks motivatsiooniks tehase arengusse investeerimiseks."

Samasugust soodustust on võimalik taotleda ka teistel ettevõtetel, kes kriteeriumitele vastavad, elektri- ja gaasi suurtarbijad ehk vastava aktsiisi suurmaksjad.

Estonian Cell on piirkonnas üks suuremaid tööandjaid. "Teadupärast on tööpuudus sageli just üheks peamiseks põhjuseks, miks maapiirkondadest linna ära kolitakse. Seetõttu on väga hea meel näha, et riigi abi on olnud tulemuslik ning julgustanud ettevõtjaid tegema suuri investeeringuid Tallinnast ja Harjumaalt kaugemale," ütles minister.

Suure energiakuluga ettevõtete toetamiseks kaalub valitsus elektri- ja gaasiaktsiisi soodusmäärade tarbijate ringi laiendamist. Valitsus on kokku leppinud, et vastav analüüs koostatakse 2020. aasta veebruariks.