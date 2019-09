Ida-Viru ühistranspordikeskus (IVÜTK) saatis majandusministeeriumile taotluse, et nad võiksid maakonnas kasutatavaid niinimetatud riigibusse veel kaks aastat käigus hoida. Ehkki tegu on samasuguste CO2 kvoodi eest ostetud masinatega, millega reisijaid vedava ATKO busside rikkeid on laialt kajastatud, pole maanteeameti andmetel selles maakonnas kasutatavate busside seisukord laita.