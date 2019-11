Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse tegevdirektor Vello Jõgisoo selgitas "Aktuaalsele kaamerale", et kompromiss jäi raha taha. Konkursi võitnud vedaja pidi võtma pangagarantii, et on nõus panema panti 710 000 eurot juhuks, kui tuleb leida uus vedaja. Jõgisoo sõnul on see liini teenindamise kolme kuu raha. ATKO oli tema sõnul nõus tasuma sellest poole.

"Selle summa väljamaksmise osas me ei teinud mingisuguseid mööndusi, kuna tegemist oli riigi rahaga ja me oleme seisukohal, et me riigi raha eest ei kauple," ütles Jõgisoo.

Ta lisas, et selle raha eest saab tellida kallima liinikilomeetri hinnaga transporti.

ATKO-l on võimalik pöörduda kohtusse. Kui seda ei juhtu, kuulutab Põhja-Eesti ühistranspordikeskus välja uue hanke.

Jõgisoo sõnul kasutatakse tagatisraha liinikilomeetri vana ja uue hinna vahe kompenseerimiseks. Praeguses hankes on liinikilomeetri hind tema sõnul 89 senti.

"Kui me saame teha uue hanke, mille kestvus on ka kuus-seitse aastat, siis me saame ikkagi 1.20-1.25 euroga hakkama," ütles Jõgisoo.

Jõgisoo rääkis, et kui ATKO kohtusse ei lähe, kuulutatakse hange välja novembrikuu jooksul.

ATKO-ga lepingu üles ütlemise põhjus oli busside kehv seisukord, hilinemised ja reiside ärajäämised. Vedude ärajäämisi ja hilinemisi oli Jõgisoo sõnul läänesuunal umbes kümme korda rohkem kui sama firma idasuunalistel sõitudel.

Paldiski suunal alustab veebruarist osadel liinidel vedajana tööd SEBE. Sellest oodatakse leevendust olukorrale, kus bussid on nii ülekoormatud, et kõik reisijad ei mahu peale.

ATKO-lt "Aktuaalsel kaameral" kommentaari saada ei õnnestunud.