Reformierakonna eurosaadik Andrus Ansip ütles Vikerraadio saates "Reporteritund", et tema ei kavatse hakata energiavolinikuna alustavat Kadri Simsonit kuidagi ründama hakata. Sotside eurosaadik Marina Kaljurand arvas, et Simsonil tuleb vastata keerulistele küsimustele.

"Mina see kindlasti ei ole, kes tõuseb püsti ja hakkab Simsonit siin Euroopa Parlamendis ründama. Ma arvan, et eestlastel on hea komme oma kodust musta pesu mitte maailma avalikkuse ees pesema hakata," lausus Ansip.

Euroopa Parlamendi tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni (ITRE) liige Marina Kaljurand (SDE) ütles, et ta ei ole kindel, kas temal tekib võimalus Simsonilt midagi küsida, aga tema sõnul pälvivad Eestis Simsoniga üleval olevad küsimused, näiteks tema puhkusereiside kohta, tähelepanu ka Euroopa Parlamendis.

"Need samad küsimused, mis on üleval Eestis, on paratamatult üleval ka siin. Volinikult nõutakse, et ta oleks laitmatu reputatsiooniga, volinikult oodatakse, et tema kohta ei ole mingisuguseid kahtlasi süüdistusi. Kadri Simson ei ole siiamaani veenvalt vastanud nendele oma puhkusereisidega seotud küsimustele. Samamoodi pälvib siin tähelepanu ka see, et Kadri Simson ei hääletanud vastu EKRE võtmisele valitsusse," sõnas Kaljurand.

Siiski arvas Kaljurand, et Simson on pädev ja ta kinnitatakse volinikuks. "Ma arvan, et lõpuks Kadri Simson kinnitatakse, aga ta peab vastama ka nendele keerulistele küsimustele," ütles Kaljurand.

Urmas Paet arvas, et Simsoni jaoks võib raskeks osutuda ka Nord Streami temaatika ja energia- ja kliimateemad.

Kadri Simson läheb Euroopa Parlamendi ette saadikute küsimustele vastama oktoobri esimesel nädalal.