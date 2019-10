Goulard pidi parlamendi kuulamisel vastama eelkõige teravatele küsimustele oma asjaajamiste kohta Euroopa Parlamendi liikmena, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Parlamendiliikmeid huvitas Goulard'i töö USA mõttekojale Berggruen, mille eest ta parlamenditöö kõrvalt teenis täiendavalt 10 000 eurot kuus.

Prantsusmaa politsei ja Euroopa pettustevastane amet uurivad veel kahtlusi, et tema partei kasutas Euroopa Parlamendi assistente koduse poliittöö tegemiseks.

Goulard on selle tõttu parlamendile juba 45 000 eurot tagasi maksnud ja tagasi astunud Prantsusmaa kaitseministri ametist.

Goulard tunnistas vigade tegemist, kuid mitte seaduserikkumisi.

"Ma ei ole süüdi. Parlamendi peasekretär leidis pärast põhjalikku uurimist, et minu assistent töötas minu juures viis aastat. Ta küsis minult täiendavaid küsimusi ja nõudis raha tagasimaksmist, seda raha ei olnud mina puudutanud, aga see oli sellepärast, et ilmnesid probleemid tema ametist lahkumise korraldamisel. See on asjade käigu täpne kirjeldus vastavalt Prantsuse seadustele ja ma ootan süütuse presumptsiooni respekteerimist," kõneles Goulard.

Neljapäeval jätkub volinikukandidaatide kuulamine Eestist lähetatud Kadri Simsoniga. ERR-i Brüsseli korrespondent Epp Ehand rääkis "Aktuaalsele kaamerale", et kui mingit poliitintriigi ei sepitseta, siis pole Simsonil mingit põhjust karta pahatahtlikku vaiba alt ära tõmbamist.

"Ehk ka see vimm ja pahameel, mis liberaalide vastu on kasvanud, sai välja valatud Sylvie Goulard'i kuulamisel, mis oli tõesti päris karm ja ta oli ka kergelt haavatav oma probleemide tõttu. Ja ta ei suutnud anda ka veenvaid vastuseid, mis oleks parlamendi liikmeid rahuldanud," lisas Ehand.

"Aga tõesti, sellele pahameelele, mis liberaalide vastu oli tekkinud, andis tagant hoogu ühelt poolt see, et nii konservatiivide kui sotsiaaldemokraatide ridadest on juba kaks voliniku kandidaati tagasi lükatud, kes ei ole ka oma fraktsioonis väga populaarsed," rääkis Ehand.

Energeetika teema, millest Simson peab rääkima, ei ole Ehandi sõnul lihtne.

"Paljud küsimused on pika ajalooga, kasutatakse lühendeid. Simson on teinud põhjalikku ettevalmistust ja ma loodan, et tal selle poolest läheb hästi. Kindlasti küsitakse ka seda, et kuna ta tuleb riigist, kus ei ole energiasektori roheliseks muutmise reformidega kuhugi jõutud, siis mis temast nüüd selle roheenergia aktivisti teeb. Kindlasti, alati on küsimusi n-ö portfelli väliselt, näiteks võivad nendeks olla valitsusliidu tegemine EKRE-ga või siis reisiarvete selgitamine," rääkis Ehand.