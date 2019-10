Kaljurand rääkis ERR-ile, et volinikul peaks olema laitmatu maine. "Me eeldame volinikult, et tal on laitmatu reputatsioon, et tal ei ole mitte ühtegi plekki. Volinikud on meie au ja uhkus kui niimoodi võib jutumärkides öelda," rääkis Kaljurand, kes tunnistas, et oleks soovinud Simsonilt küsida ka tema tausta ja vaadete kohta.

"Võin öelda, et sotsiaaldemokraatide grupis oli minu ettepanek esitada ka küsimus EKRE kohta, koalitsiooni kohta ja Kadri Simsoni maailmavaate kohta, samuti ka küsimus selle kohta, mis on seotud tema puhkusereisidega," selgitas Kaljurand.

Ta lisas, et sotsiaaldemokraatide fraktsioon otsustas siiski neid küsimusi mitte esitada, vaid esitada sisulisi küsimus. "Kuigi oli algusest peale teada, et sisulised küsimused saab ära õppida ja need ära esitada," märkis ta.

Kaljurannaga ei nõustunud fraktsiooni Uuenev Euroopa liige Andrus Ansip.

"Mulle ei tulnud see mõttessegi. Ma ei pea seda heaks tooniks, et me oma koduseid asju hakkame klaarima ilmarahva ees. Seda teadsid kõik, et minult küsimust oodata ei ole," rääkis Ansip.

Kaljurand siiski ekspeaministri ja endise volinikuga ei nõustunud. "On väga suur vahe, kas pesta Eesti musta pesu või esitada küsimusi, mis on seotud voliniku isikuga, tema poliitiliste vaadetega, tema maailmavaatega ja tema taustaga. See ei ole musta pesu pesemine. Me eeldame, et volinikud peavad olema kõik laitmatu reputatsiooniga," vastas Kaljurand Ansipile.

"Minu arvates selliste kuulamiste väga suur pluss on näha volinikku inimesena - kuidas ta suhtleb, kuidas ta räägib. Mõne voliniku puhul ma olen seda väga nautinud, kuidas ta hüppab erinevate keelte vahel - see on see, mis annab volinikule väga palju juurde. Kadri Simsoni puhul me paraku teda kui inimest ei näinud," tõdes Kaljurand.

Ansip lisas veel, et ei pidanud õigeks Simsonile küsimusi esitada oma endise voliniku tausta tõttu.

"Ma arvan, et endine volinik peaks hoiduma demonstreerimast, et tema on informeeritud, kompetentsem kui ametisse astuv volinik. Paratamtult ta seda on," ütles Ansip.