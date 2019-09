Keskkriminaalpolitsei: organiseeritud kuritegevus ei kao, vaid kohaneb ajas

Keskkriminaalpolitsei juht Aivar Alavere ütles, et organiseeritud kuritegevus on alati politsei huvisfääris, sest see ei kao kuhugi.

Alavere ütles "Ringvaates" moodsa aja organiseeritud kuritegevusest rääkides, et kuigi olukord pole enam samasugune nagu Eesti taasiseseisvumise algusaegadel, ei ole see kuritegevuse liik kuhugi kadunud.

"Organiseeritud kuritegevus ei kao, vaid kohaneb keskkonnamõjudega ja vaatab, millisel moel oleks kõige lihtsam raha teenida," märkis Alavere.

Ta selgitas, et ka organiseeritud kuritegevus globaliseerub ning kuritegelikud ringkonnad hajutavad riske. Selle näiteks on kas või see, et välismaalt tellitakse palgamõrvasid. Samuti investeeritakse kuritegelikku tulu järjest rohkem välismaale.

Alavere sõnul tegeleb organiseeritud kuritegevus tänapäeval kõigega, mis tulu toob.

"Traditsiooniline narkootikumide maaletoomine - nii kaua kui on nõudlust see oli, on ja jääb. Eks peale tuleb valgekraeline kuritegevus - aktsiisikaupade pettused, käibemaksupettused, võib-olla küberkeskkonnas toime pandavad kuriteod. Kurjategijate eesmärk pole toime panna kuritegusid, vaid teenida tulu," selgitas Alavere.

"Ringvaatele" andis intervjuu ka Eesti üheks kurikuulsamaks kriminaaliks peetud Meelis Lao, kes on nüüd enda sõnul elus uue lehe keeranud. Jüri Muttika päris temalt aru moodsa maffia kohta.