Leedu, Eesti, Poola, Hispaania ja Suurbritannia politsei ühistegevuse tulemusel tabati Leedus relvade ja uimastite salaveoga ning kohaliku tuntud kuritegeliku autoriteedi palgamõrvaga seotud 22-liikmeline jõuk, kahtlustatavate hulgas on ka eestlased.

Jõuku kahtlustatakse Leedu kuritegelikus ilmast tuntud Kaunase elaniku Deimantas Bugavičiuse mõrvas 2015. aastal.

"Neid kahtlustatakse selle mõrva korraldamises ja täideviimises, tulirelvade ja uimastite ebaseaduslikus käitlemises ja smugeldamises, samuti rahapesus," ütles ajakirjanikele politsei peakomissar Linas Pernavas.

Kinnipeetute hulgas on valdavalt Leedu kodanikud, ka arvatav juht oli leedulane, kelle võttis kinni Hispaania politsei.

Seoses Bugavičiuse palgamõrvaga on kahtluse alla ka kolm eestlast, kellest kaks - Arle Grabbi ja Hans-Erik Ehvert on Leedus vahi all juba eelmisest aastast. Selle kuriteoga seostavad Leedu uurijad ka Iirimaal vangis istuvat Imre Arakast, keda võib oodata üleandmine Leedu ametivõimudele kriminaalmenetluse läbiviimiseks.

Mitme riigi ühisoperatsiooni käigus viidi läbi 40 läbiotsimist ning saadi kätte kaheksa miljoni euro eest sularaha, teemante, kullakange ja väärisehteid.

Politsei kinnitusel tegeles jõuk ka rahapesuga umbes poole miljardi euro ulatuses.

Pernavas ütles, et nimelt Bugavičiuse palgamõrva uurimine viis jõugu paljastamiseni.

Bugavičius lasti maha tema sõiduautos Mercedes-Benz 2015. aasta 6. novembri keskööl Kaunases.

Mullu detsembris mõistis Iiri kriminaalasjade erikohus Imre Arakase Iirimaal toimunud mõrva kavandamise eest kuueks aastaks vangi.

Arakas tunnistas end süüdi Iiiri kuritegeliku autoriteedi James Gately mõrva kavandamises ajavahemikul 3.-4. aprillil aastal 2017 Põhja-Iirimaal.

Iiri narko- ja organiseeritud kuritegevuse büroo ametnikud vahistasid Arakase sama aasta 4. aprilli hommikul Dublini lääneosas haarangus.