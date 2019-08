Eestlasi süüdistatakse Soome ajaloo suurimas rahapesujuhtumis

Soome võimud süüdistavad kaht Eesti päritolu meest räiges rahapesus, keskkriminaalpolitsei andmeil on rahapesu taga Venemaa organiseeritud kuritegevus, kirjutas reedel Soome rahvusringhääing Yle.

Helsingi ringkonnakohus esitas eestlastele süüdistuse juhtumis, kus neid kahtlustatakse 130-140 miljoni euro ulatuses kuritegeliku raha pesemises.

Politsei hinnangul on raha pärit Venemaa organiseeritud kuritegevuse tegevusest. Selle esindajaid Soomes süüdistatute hulgas siiski ei ole. Keskkriminaalpolitsei uurija Jarmo Koistise sõnul on ilmselt tegemist suurima rahapesukahtlusega, mis Soomes kunagi paljastatud on.

Ainuüksi nelja kuu jooksul liikus läbi Soome ettevõtete üle 130 miljoni euro. Venemaaga seostatud rahapesukahtlustes on sageli jutt miljonitest eurodest, kuid nii suured summad on haruldased, märkis Koistinen.

Selle juurdluse raames on ainuüksi politsei konfiskeeritud varasid enam kui üheksa miljoni euro väärtuses.

Juhtumi uurimine kestis viis aastat. Keskkriminaalpolitsei palus abi mitmete erinevate riikide ametiisikuilt.