Eesti automüügi käibekuningas on Toyota Baltic

2018. aastal oli Eesti suurima automüüja Toyota Baltic AS 280-miljonilise käibega. Suuruselt järgmine, peamiselt Škodasid müüv Auto 100 AS oli oma 113-miljonilise käibega üle kahe korra väiksem. Esikolmiku lõpetab Peugeot'de müügiga tegelev Auto-Bon Baltic OÜ, mille käive ulatus mullu 69 miljoni euroni.

Sellele järgnevad tasavägiselt Hondade müügiga tegelev Veho Eesti AS (64 miljonit), KIA Auto AS (63 miljonit) ja samuti Toyotaid müüv Amserv Auto AS (61 mljonit eurot).

Järgmist tasavägist käibegruppi alustab Volkswageneid müüv Moller Auto Tallinn OÜ (47 miljonit), millel on tihedalt kannul Renault'sid müütav ABC Motors AS ja Volvode müügiesindaja Volvax Baltic OÜ (mõlemad 45 miljonit). Käibe esikümne lõpetab Mercedese esindaja Silberauto Eesti (40 miljonit eurot). Samas on Balti riikide suurim automüüja Silberauto, mille peamine käive ja kasumlikkus tuleb Leedus veoautode müügist.

Teise kümnesse jäävad Viking Motors AS (peamiselt Kia, Opel, Peugeot), NCG Import Baltics OÜ (Honda), Info-Auto AS (Volvo), kõik 35 miljoniga, Toyota müüja Elke Mustamäe AS (34 miljonit), Audi edasimüüja Reval Auto Esindused OÜ (33 miljonit), samuti Audit esindav AL Mare Auto OÜ (30 miljonit), Škoda esindaja Auto 100 Tallinn AS (29 miljonit), Renault' esindaja City Motors AS (27 miljonit), Hyundai ja SEAT-i esindaja Topauto AS (24 miljonit) ja Subarute esindaja Mariine Auto AS (23 miljonit eurot).