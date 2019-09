Eelarve teeb murelikuks põllumehed, kes kardavad, et nad jäetakse ilma üleminekutoetuseta, mis on aidanud kolmel viimasel aastal Eesti toidutootjatel Euroopa Liidus konkurentsis püsida.

Põllumajandus-kaubanduskoja hinnangul pole järgmise aasta riigieelarvesse kavandatud põllumajandustootjatele mõeldud üleminekutoetusi, mida peaks maksma 15,3 miljoni euro ulatuses, vahendas "Aktuaalne kaamera".



Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

"Me oleme aru saanud ja saanud signaale, et seda seal väga pigem ei ole. Loodame, et tänane päev toob selles osas muutusi, sest tegemist on põllumajandusvaldkonnas valitsusliidu ühe kesksema lubadusega, maksta üleminekutoetust ja tagada Eesti tootjatele võrdsed konkurentsi tingimused Euroopa Liidu ühisturul," rääkis Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

Maaeluministeeriumist öeldi "Aktuaalse kaamerale", et minister Mart Järvikul ei ole neljapäeval aega selgitada, kas eelarveläbirääkimistel leitakse raha toetuse maksmiseks.

Järgmisel aastal ulatub Eesti otsetoetuse tase kahe kolmandikuni Euroopa Liidu keskmisest, samas kui Eesti tootmiskulud on euroliidu keskmisest kolmandiku võrra kõrgemad. Üleminekutoetuse puudumine mõjutaks kõige olulisemaid põllumajandusvaldkondi nagu põllukultuuride-, piimakarja-, lihaveise- ja lambakasvatajaid.

Kõljala põllumajandusliku osaühingu juhataja, aasta põllumees 2013 Tõnu Post ütles, et tulemata jääv summa on oluline.

"See tuleks katta nüüd millegi muu arvelt, mis tähendab seda, et jäävad tegemata olulised investeeringud, lükkuvad edasi. Eks ka töötasud nõuavad oma osa, mis peaksid ka koguaeg suurenema. Aga praegusel juhul see sellised variante kindlasti halvendab," tõdes Post.

Pajusi ABF juhataja, aasta põllumees 2016 Lembit Paal tõi välja, et juba praegu on ekspordi suunal piimatonnihind kukkunud alla 300 euro tonn.

"Siseturul on see veidi üle 300, mis tegelikult tähendab seda, et me müüme piima omahinnaga. Teraviljaturg on kukkumas. Ees on ootamas Brexit, mis toob kirjeldamatu segaduse kindlasti terves Euroopas. Ja sellises olukorras, kus meie tootmiskulud ka pidevalt kasvavad, ära võtta üks oluline rahaline tugi põllumeestelt. See paneb väga nördima," lausus Paal.

Üleminekutoetusi saab Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika osana maksta aastatel 2014-2020. Reformierakonna juhitud valitsus jättis aastatel 2014-2016 toetuse maksmata. Keskerakonna eelmine valitsus taastas toetuse.