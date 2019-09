Ülle-Lea Rebane-Saar elab oma perega Kuusiku lennuväljast linnulennult kilomeetri kaugusel. Pereema näitab mänguväljaku kõrval asuvat kohta, kust ta leidis 7. septembril testlangevarju paarikilose kivikotiga. Just seal samas teeb tavaliselt lõunaund pere pesemuna. Õnneks olid lapsed sel pärastlõunal veel toas, kui paarikilone kivikott alla kukkus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Enne langevarjuhüppeid välja heidetav testvari peaks aitama määrata maandumispaika, sest ümarakujulist dessantlangevarju pole võimalik juhtida. Tol päeval sattus esimese lennu ajal välja heidetud vari valesse kohta, selle väljaheitmist näinud langevarjur aga lõpetas päeva puu otsas päästjaid oodates.

"On päris hirmus, kui ma mõtlen, et kivikott võib mu vankris magavale beebile pähe kukkuda või siis lastele, kes liivakastis on," tunnistas kolme lapse ema.

Ise samuti langevarjuga hüppe teinud naise hinnangul ei osatud tol päeval arvestada ei tuulesuuna ega tugevusega ning seetõttu visati testvari välja vales kohas.

Pärast arupidamist külavanemaga tegi pere järgmisel päeval avalduse politseisse ja lennuametile. Siiani pole ükski ametnik kohal käinud ega asja vastu huvi tundnud.

"Ma siiamaani ootan, et keegi midagi vastaks, kas see situatsioon on normaalne ja kas mina kui ema, kellel on lapsed õue peal, peaksin seda tolereerima," rääkis naine.

Pere on elanud lennuvälja lähistel neli aastat ja seni pole neil ühtegi probleemi olnud, paar korda on olnud juhus, et langevarjurid on maandunud nende maja lähistel. Naise sõnul ei ole võimalik õuele katust peale teha, aga pärast septembri alguse vahejuhtumit hoiab ta õues mängivatel lastel rohkem silma peal. See on ainus, mida ta nii-öelda hüpete hooajal teha saab.

Hoovi maandunud testvarju välja viskamist pealt näinud Janar Tederi sõnul ei öelnud instruktor midagi selle kohta, et varju asukoht on teadmata, ning inimestel lasti hüpata.

"Miks üldse visati see esimene langevari välja, kui sellest on täiesti ükskõik, kus see maandub," tõdes mees.

Järgmise hüppe ajal 15-meetrise männi latva maandunud mehe sõnul sel korral testvarju ei visatud, kuigi loengus räägiti, et seda tuleb alati teha.

"Ma istusin täpselt selle mehe kõrval, kes meid peaks välja viskama, instruktori kõrval, teiseks ma olin teine hüppaja, ilmselgelt ma nägin kõike, mis toimub," kinnitas ta.

Mehe sõnul plaanis ta pärast hüpet minna küsima, miks testvarju ei kasutatud, kuid pärast õnnetust ei ole ta klubiga enam suhelnud. Tederil vedas, sest ta maandus täpselt männi latva, ühegi oksaga pihta ei saanud ning allapoole ei langenud.

Eesti lennuklubi juht Arsen Dzmanašvili sõnul juhtub aeg-ajalt, et testvarju ei leita üles ja siis visatakse vajadusel välja uus vari. Rohkem kommentaare ei soovinud ta anda, kuna juhtumiga tegeleb politsei.

Rapla päästekomando pealiku Tauno Sau sõnul maanduvad puu otsas algajad hüppajad.

"Reeglina on tegu inimestega, kes on tegemas esimest, teist hüpet ja kes on saanud hüppe kingituseks. Neil on näiteks viie korra pilet ja käivad hüppamas. Nagu näiteks viimasel juhul, esimene hüpe läheb õnneks ja ta tegi teist hüpet samal päeval," rääkis Sau.

Kuna päästeautode redeli ulatus on üheksa meetrit, aga langevarjurid on päästmist oodanud 15-20 meetri kõrgusel, siis on nad alla toodud kohalike arboristide abil. Kui seni on päästjate abi vajatud paari-kolme aasta tagant, siis sel suvel on puu otsast alla toodud juba kolm langevarjurit. Seetõttu plaanib Raplamaa päästekomando hüpete korraldajatega kokku saada, et välja selgiatada õnnetuste sagenemise põhjused.

Pärast "Aktuaalse kaamera" külaskäiku tuli langevarjuklubi koos politseiga taevasele saadetisele järele, pererahva ees vabandati ning politsei nõudel peab klubi hakkama inimesi sotsiaalmeedias testvarjudest teavitama.