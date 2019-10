Iisraeli president andis Gantzile ülesande uus valitsus moodustada

Senisel peaministril Benjamin Netanyahul seda pärast eelmisel kuul peetud üldvalimisi teha ei õnnestunud.

Gantzil on valitsuse moodustamiseks aega 28 päeva.

Netanyahu loobus katsetest valitsus moodustada esmaspäeval

Netanyahu sõnul teavitas ta esmaspäeval president Reuven Rivlinit ei ole suutnud septembrikuiste valimiste järel uut valitsust moodustada.

"Veidi aja eest informeerisin ma presidenti, et annan tagasi oma mandaadi valitsuse moodustamiseks," ütles peaminister oma Facebooki lehele postitatud videos.

Netanyahu süüdistas opositsiooniliidrit Benny Gantzi keeldumises pidada valitsuse moodustamise üle läbirääkimisi peaministri tingimustel.

Rivlin ütles veidi pärast Netanyahu teadaannet, et teeb järgmisena ettepaneku valitsuse moodustamiseks Sinivalge alliansi liidrile Gantzile. Tal on valitsuse moodustamiseks aega 28 päeva nagu oli Netanyahulgi.

Iisraelis peeti 17. septembril tänavu juba teised patiseisuga lõppenud valimised. Netanyahu Likud saavutas 120-kohalises parlamendis 32 ja Sinivalge allianss 33 saadikukohta. Kumbki parteijuht ei saavutanud koos liitlastega parlamendienamust ja katsed rahvusliku ühtsuse valitsust moodustada on seni ebaõnnestunud.

Sinivalge allianss teatas esmaspäeval avalduses, et meediaga manipuleerimise aeg on möödas ja nüüd on aeg tegutseda. "Sinivalge suhtub kindlameelselt liberaalse ühtsusvalitsuse moodustamisse Benny Gantzi juhtimisel, mille poolt Iisraeli rahvas kuu aja eest hääletas," teatas erakond avalduses.

Sinivalge andis selle avaldusega mõista, et püüab piirata usuparteide mõju valitsuse moodustamisele.