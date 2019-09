2015. aastast on Jõhvis vaid üks gümnaasium, kuhu koondusid Jõhvi eestikeelse ja venekeelse gümnaasiumi õpilased. Ajalooraamatu autori Saskia Sadraku sõnul oli see kohaliku haridusajaloo olulisemaid samme, millel on ka oma eellugu, sest ka pärast teist maailmasõda õpiti koos ühes majas.

Jõhvi gümnaasiumi direktor Tatjana Ait tõdes, et aina rohkem soovivad Jõhvis eestikeelset gümnaasiumiharidust omandada vene kodukeelega peredest pärit noored.

Üks oluline jälg jäeti hariduskonverentsi raames Jõhvi gümnaasiumi seinale, kus on nüüd auplaat Eesti esimesele haridusministrile, Jõhvi vallast pärit Peeter Põllule.

Kui 100 aastat tagasi alustas Jõhvi reaalgümnaasiumis õppetööd 33 õpilast, siis täna küündib Jõhvi riigigümnaasiumis õppijate arv peaaegu poole tuhandeni.