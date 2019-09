"Nii probleemid bussitranspordi kui ka arstiabiga on ühe ja sama teema kaks tahku, milleks on üldine tööjõupuudus ja teiseks on need mõlemad ka maksu- ja eelarvepoliitilised küsimused," tõdes Postimehe peatoimetaja Peeter Helme. "Fundamentaalsel tasandil on see maksupoliitiline küsimus," lisas ta, millega nõustus ka teine saatekülaline, Eesti Naise peatoimetaja Heidit Kaio: "Absoluutselt on, igal pool on raha küsimus."

Helme sõnul tuleks küsida, millist riiki me tahame. "Mina näen, et siin ongi võib-olla varjul see peaministri manatud maksuteemaline debatt, mida ta tahab meie ühiskonnas. Ehk tundub, et meil on üsna kõrged ootused meie arstiabi ja perearsti süsteemile. Samal ajal olemasoleva raha ja inimestega ei ole võimalik neid ootusi täita. Ehk peaksime endalt küsima - kas tahame neid ootusi täita ja kergendada oma rahakotti või peaksime üleüldse ümber mõtestama selle, kuidas on Eesti meditsiinisüsteem üles ehitatud - kas vajame kõiki neid teenuseid, kas kõiki neid peaks riik pakkuma või peaks inimesel endal olema suurem vastutus ja inimene peaks ise mingeid asju välja käima," rääkis Postimehe peatoimetaja.

Kaio tõi ühe aspektina sel nädalal laia tähelepanu saanud perearstide nappuse teema juures välja, et perearstid peavad tegutsema eraettevõtjatena, kelle esmane eesmärk on kasumi teenimine.

Helme märkis, et näeb ühe lahendusena seda, mis juba paljudes Lääne-Euroopa riikides, kus arstideks on muudest maadest pärit inimesed.

Kaio sõnul on küll Eestis surve Ukraina poolt, aga laialdast välismaalt tulnud arstide töölerakendamist takistab eesti keele nõue.

Rahva teenrid kahtlesid Kõlvarti alkopiirangus

Saate külalised jäid skeptiliseks Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti väljapakutud idee suhtes kehtestada kellajaline piirang alkoholi müügile kesklinna baarides ja nõuda suuremat vahemaad varahommikust avatud joogikohtade ja lasteasutuste vahel.

Nende hinnangul võib tegemnist olla ülereguleerimisega, mis tegeleb väga kitsa ringi inimeste probleemiga. Samuti meenutasid ajakirjanikud Tallinna kui turismilinna huvisid.

"Küsimus, mida tahame saavutada ja kas need meetmed proportsionaalsed," märkis Helme ja tõi näiteks Visby linna Rootsis, kus sügisel pannakse kõik lõbustusasutused vara õhtul kinni, misjärel linn otsekui välja sureb.

Lisaks arutasid saates osalenud Eesti Panga nõukogu uute liikmete kinnitamise teema, siseministeeriumis küpsevat politseireservi loomise plaani ning Facebooki otsust piirata vaktsineerimisvastaste mõjutustegevust sotsiaalmeedias.