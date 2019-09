Läti idapiiri väljaehitamisel võidi eirata tehnilisi nõudeid ja langetada omavoliliselt metsa ning Läti sisejulgeoleku büroo on alustanud juhtunu uurimiseks kriminaalmenetlust.

Kolme aasta eest eraldas Läti riik piirivalvele raha Läti ja Eesti vahelise piirijoone puhastamiseks. Ipiki lähedal on hanke võitnud firmad metsa langetanud räpakalt ja kiiresti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Läti-Eesti piiril elava ettevõtja Ronalds Reutsi kodutee lõhkusid rasked palkide väljaveo masinad 2016. aastal ära. Keegi seda teed ka korda teinud ning üsna mitu vaidlust ja kriminaalasja on praegu alles veel pooleli.

Kannatada on saanud ka kohalikule omavalitsusele kuuluvad kunagise Riia-Pärnu raudtee tamm ja sealsed ülekäigud. Kändude järgi on näha, et puud on maha võetud kõrgemalt kui ette nähtud.

"Siin, riigipiiril kasvas umbes 1200-1300 kuupmeetrit metsa, mille hanke võitnud firma maha võttis ja mööda seda teed ära vedas. Raskeid palgikoormaid oli kokku 40-50. Et aga 2016. aasta sügis oli väga vihmane, lõhuti tee ära. See on nüüd vähemalt 30 sentimeetrit madalam. Kogu töö tehti vajalike kooskõlastusteta," rääkis Reuts.

Võimalik, et piiriäärse metsa müügist laekunud raha pole Läti riigile laekunud, sest Läti piirivalve kui tööde tellija jäi mingil põhjusel uskuma firmasid, kes väitsid, et väärtuslikku puitu seal üldse polnudki.

Lätis teema avalikustanud telekanali TV3 kolleegid selgitasid välja, et üks metsa langetanud ettevõte - Bosslex - on likvideeritud ja teise juhid ei mäleta kolme aasta tagustest sündmustest midagi. Töö üleandmise aktid on aga alla kirjutatud.

Septembri algul pidas Läti sisejulgeoleku büroo kinni aasta algul omal soovil teenistusest lahkunud Läti piirivalve endise juhi Normunds Garbarsi. Ühtki kindralit pole Lätis ametiseisundi kuritarvitamise kahtlusega varem arreteeritud.

Kriminaalasi puudutab Läti-Venemaa ja Läti-Valgevene piiri väljaehitamist. Mida täpsemalt seaduserikkumised hangetel, taristu rajamisel ja metsa langetamisel tähendavad, õiguskaitseorganid uurimise huvides ei avalikusta.

Piirivalve praegused juhid ja firma Igate omanikud, kelle tegevust idapiiril uuritakse, väidavad, et kõik on seaduslik. Endine piirivalvejuht Normunds Garbars aga kommentaare ei anna.

"Täna ei saa ma rohkem midagi kommenteerida. Ainus, mida saan öelda, on see, et kohus ei nõustunud uurijate nõudmisega mind vahistada," ütles Garbars.

Ministrid kinnitavad, et tõde selgitatakse välja, olgu süüdlased kui kõrgete ametite kandjad tahes.

Pikemalt käsitleb sama teemat esmaspäeval "Välisilm".