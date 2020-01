ERR Lätis: riigikontroll kritiseerib idapiiri väljaehitamist

Läti idapiiri väljaehitamisel on rikutud vastutustundetult seadusi ning kasutatud riigi raha ja vara ebaseaduslikult rohkem kui seitsme miljoni euro ulatuses, leiab Läti riigikontroll. Kord on käest ära ka Eesti ja Leeduga piirneva ala korrastamisel.

Läti riigikontrolli juhtide meelest pole piiril toimuvaga sarnast vastutustundetust ja seadustega mittearvestamist ammu olnud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Läti piirivalve on tõlgendanud seadusi ja kehtivaid norme omamoodi - nii on muudetud projekti, ületatud eelarvet, rikutud keskkonnanõudeid ja võetud kohati puid maha rohkem kui 12 meetri laiuselt piirialalt. Mis aga metsamaterjalist edasi sai ja kuhu selle müügist teenitud raha jäi, ei oska keegi öelda.

"Tegu on kõikehõlmava seaduserikkumisega - eiratud on nii ehitusnorme, avalike hangete korda kui ka riigivara haldamist. Meie hinnangul on üle seitsme miljoni euro kasutatud ebaseaduslikult," selgitas Läti riigikontrolli nõukogu liige Ilze Grinhofa.

Välja tuleb ehitada ka Läti-Valgevene piir ja et seal ei tehtaks samu vigu, tuleb nii tööde korraldamises kui ka järelevalves midagi muuta. Piiri väljaehitamine ei peaks olema üldse piirivalve asi.

"Mida te ootate piirivalvureilt? Kuidas nad saavad vastutada ehituse eest, kui nad on õppinud piirivalvekolledžis piirivalvuriks!? Neil pole mingeid teadmisi, kuidas ehitustöid korraldada," kommenteeris siseminister Sandis Girgens.

Riigikontrolli meelest on rikkumisi ka Eesti ja Leedu piiriala korrastamisel. Ka "Aktuaalne kaamera" näitas eelmisel aastal Ipiki lõiku, kus puid on maha võetud hooletult ja rikutud eraomaniku tee.

"Sisepiiril on meie hinnangul kasutatud ebaseaduslikult miljon eurot. Huvitav on ka asjaolu, et polegi üldse selgust, milliseid töid on sisepiiril tarvis teha. Rahvusvahelised lepingud ei määratle konkreetseid töid, need on iga riigi enda otsustada. Läti valitsus pole aga täpseid nõudeid kehtestanud," rääkis Grinhofa.

Läti piirivalve endiste juhtide tegevuse uurimiseks on pooleli kriminaalmenetlus.

"Miks pole võimalik kontrolli teostada enne lepingute allakirjutamist või enne lepingute olulist muutmist? Siin on minu arvates vastutav riik," ütles siseminister.

Tulemus on see, et kuigi Läti-Venemaa piiri ehitus pidi lõppema läinud aastal, on töö veel pooleli ning selle lõpetamiseks vajalikust viiest miljonist eurost on tänavuses eelarves vaid viiendik.