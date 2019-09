Kaks aastat ja mõned päevad enne seda, kui inimesed taas valimiskastide juurde lähevad ning kohalike omavalitsuste volikogusid valivad, on seis Tallinna praeguse meeri Mihhail Kõlvarti jaoks soodne – ta naudib 47 protsendi tallinlaste toetust, opositsiooniliidrist reformierakondlase Kaja Kallase toetusnäitaja on selgelt väiksem ehk 29 protsenti.

Kevadel tormiliselt alanud riigivalitsemise koostöö EKRE-ga tõi augustiks selgelt nähtavale, et venelaste toetus Keskerakonnale võib olla pudenema hakanud, kuid üleriigilised küsitlused ei pruugi kohtadel toimuvat päris täpselt näidat, mistõttu otsustas Eesti Päevaleht kaks aastat enne järgmisi ehk kohalikke valimisi Tallinna võimalikesse jõuvahekordadesse natuke selgust tuua ja uuris pealinlaste toetust kahele tõenäoliselt juhtivale meerikandidaadile.

Ilmselt püüab 2021. aasta oktoobris valimistel mandaati saada kevadel pärast Taavi Aasa linnapeaks saanud Mihhail Kõlvart, opositsiooni juhtparteil Reformierakonnal mõistagi veel ametlikku ega ka mitteametlikku kandidaati pole. Kui aga eeldada, et Reformierakond enne kohalikke valimisi Toompeal valitsusse ei saa, siis on üpriski tõenäoline, et Tallinnas rakendatakse kogu jõud, et anda Kõlvarti ja Keskerakonna linnavalitsusele tugev lahing, mis tähendab, et Kaja Kallasest võib saada "oravate" linnapeakandidaat.

Seega küsis Turu-uuringute AS septembris Eesti Päevalehe tellitud peaministriuuringus kõigilt Tallinna elanikelt ühe lisaküsimuse, nimelt, kui praegu toimuksid kohalikud valimised ja meerikandidaadid oleks Kaja Kallas ning Mihhail Kõlvart, siis kumma nad valiksid.

Kohalike valimiste puhul on oluline meeles pidada, et hääletada saavad peale Eesti kodanike ka teiste riikide kodanikud, nn halli passi omanikud, kes on pikka aega omavalitsuses elanud, mis tähendab, et muukeelsete valijate eelistuse osatähtsus valimistulemustes on suurem kui riigikogu valimistel.

Kõlvartil ei lähe uuringu põhjal üldse halvasti – teda toetab 65 protsenti muust rahvusest ehk peamiselt venekeelsetest tallinlastest. Peaminister Jüri Ratase toetus venekeelse elanikkonna seas on kogu riigis palju väiksem.

Kaja Kallase jaoks on muust rahvusest pealinlaste toetus selgelt probleem, neist toetas teda linnapeana vaid 8 protsenti.

Eestlastest tallinlaste seas võib Kallas end palju paremini tunda, kuna seal on Kallase ja Kõlvarti toetusnäitajad üldise seisuga võrreldes täpselt vastupidi – juhib Kallas 49 protsendiga ning Kõlvart jääb temast 30 protsendi toetusega selgelt maha.