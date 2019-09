Keskerakond kaotas toetust vanemaealiste seas

Keskerakond on küll kõige populaarsem erakond 65-aastaste ja vanemate valijate seas, kuid eelmise kuuga ja eriti riigikogu valimiste eelse ajaga võrreldes on Keskerakond just ülemistes vanusegruppides oma toetust oluliselt kaotanud.

65-74-aastastest toetas septembris Keskerakonda 27 protsenti, üle 75-aastastest 30 protsenti. Need on küll parteidest suurimad näitajad, kuid jäävad alla erakonna toetusele riigikogu valimiste eel, mil toetusnumbrid vanemaealiste seas olid üle 40 protsendi. Ka kuu varem olid toetusnumbrid kõrgemad - 65-74-aastaste seas 33 ja üle 75-aastaste seas 37 protsenti.

Võib arvata, et 2021. aasta kohalikke valimisi silmas pidades saab seetõttu (erakorralise) pensionitõusu temaatika olema Keskerakonnale väga oluline.

Kõikides ülejäänud vanusegruppides ehk alla 65 eluaasta ja nooremate seas oli esikohal suurim opositsioonipartei Reformierakond. Väga kõrge oli erakonna toetus vanusegrupis 25-34 (40 protsenti) ja vanusegrupis 35-49 eluaastat (39 protsenti).

EKRE toetus oli erakonna üldtoetusest kõrgem 35-49-aastaste seas (24 protsenti), Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal vanusegruppides 18-24 ja vanemad kui 75 eluaastat (mõlemas 11 protsenti).

Isamaa toetus oli erakonna üldtoetusest kõrgem 65-74-aastaste seas (11 protsenti).

Vene valija lahkumine peatus

Riigikogu valimistega alanud Keskerakonna toetuse langus mitte-eestlaste seas septembris peatus. Sarnaselt augustiga toetas septembris muust rahvusest valijatest Keskerakonda 57 protsenti.

Eestlastest valijatest toetas Keskerakonda 14 protsenti. Eestlaste seas kuulub ülekaalukas esikoht Reformierakonnale 37 protsendiga, teisel kohal on EKRE 22 protsendiga.

Kolme partei puhul mängis rolli ka vastaja sugu. EKRE toetajate seas on meeste osakaal märksa suurem kui naiste seas. Kui 27 protsenti meestest toetas septembris EKRE-t, siis naistest vaid 11 protsenti.

Seevastu Keskerakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetajate seas on ülekaalus naised. Keskerakonda toetas septembris 24 protsenti naistest ja 19 protsenti meestest. Sotsiaaldemokraatlikku erakonda 12 protsenti naistest ja vaid viis protsenti meestest.

Ülejäänud parteide toetus meeste ja naiste seas on enam-vähem võrdne.

Reformierakond Tallinnas esimene

Valimisealiste kodanike seas oli Reformierakond juba mitmendat kuud populaarseim partei ka Tallinnas. Pealinna valimisõiguslikest kodanikest toetas septembris Reformierakonda 36 protsenti.

Keskerakonna toetus tallinlastest kodanike seas oli 24 protsenti, EKRE-l 13, ülejäänud parteidel alla 10 protsendi.

Keskerakond on populaarseim endiselt Ida-Virumaal 45 protsendi suuruse toetusega. Selle regiooni puhul tasub aga välja tuua, et selles piirkonnas ei oska 30 protsenti oma valimiseelistust öelda (üle-eestiliselt oli see näitaja 22 protsenti).

Kõigis muudes regioonides, v.a Kesk-Eesti on esikohal Reformierakond. Lisaks Tallinnale (36 protsenti) on see kõrge Põhja-Eestis (37 protsenti) ja Lääne-Eestis (33 protsenti).

Kesk-Eestis oli septembris populaarseim partei EKRE 27 protsendiga. Reformierakonda toetas seal 24 protsenti.