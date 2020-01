Rimševicsi kohtuprotsess on tugevasti mõjutanud Läti Panga mainet, kuid keskpanga teenuste, nt majandusanalüüsi maine on endiselt kõrge. "Küsimus ei ole selles, mida Läti Pank teeb või ei tee, sest Läti Panga teenused ja toetus on endiselt hinnas. Peamine komistuskivi on Rimševicsi protsessi mõju panga mainele," ütles Kazaks.

Tema arvates võib Rimševicsi lahkumine panga presidendi kohalt avaldada asutise mainele soodsat mõju, kuid ei lahenda kõiki muresid.

"Läti Pank peab tegema oma maine parandamiseks hoolega tööd. Mainet saab parandada ainult töö ja saavutustega, tõestades, et Läti Panga panus riigi majandusse saab olla suurem. Miski ei sünni automaatselt, sellega tuleb tööd teha. Jutud üksi mainet ei paranda," lausus Kazaks.

"On ilmunud mõnel puhul ekslik kujutelm, et Läti pank on kui vandlitorn, kus mõnikord harva avatakse aknaluuke, keegi ütleb midagi, seejärel tõmmatakse luugid taas kinni ja sees toimub midagi salapärast ja lastakse välja veel mälestusmünte. See ei ole nii! Läti Pank muutub edaspidi avatumaks, ligipääsetavaks, me viibime rohkem kohal ja osaleme, teeme seda ambitsioonita, et vaid meie teame absoluutset tõde. Meie ülesanne on analüüsida mitmesuguseid võimalusi, vahendeid, mida poliitikud saavad kasutada, kuid Läti Pank ei võta seisukohti "kas nii või mitte kuidagi"," ütles panga president.