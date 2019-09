Sotsid ja Reformierakond eiravad infotunnis taas Ratast

Sarnaselt nädalatagusele ei esita Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide fraktsioonid kolmapäevases riigikogu infotunnis taas peaminister Jüri Ratasele ühtegi küsimust. Ainsa küsimuse Ratasele on esitanud fraktsioonitu Raimond Kaljulaid, kes uurib peaministri seisukohta EKRE noortekogu Sinine Äratus suhtes.

Kell 12 algavas infotunnis on riigikogu liikmete küsimustele vastamas lisaks Ratasele keskkonnaminister Rene Kokk ning haridus- ja teadusminister Mailis Reps.

Keskkonnaminister Rene Kokk vastab opositsioonisaadikute küsimustele taastuvenergia, maade hindamise, kliimapoliitika, energeetika, kliimaneutraalsuse ning keskkonnapoliitika kohta.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps vastab reformierakondlaste ja sotsiaaldemokraatide küsimustele kaasava hariduse, hariduse eksperimentide, laste liikumise, haridus- ja teadusministeeriumi eelarve, eestikeelse hariduse, hindamise, haridusvaldkonnas toimuva, õpetajate palkade ning rahastuse kohta.

Sotsiaaldemokraatide esimees Indrek Saar kinnitas ERR-ile eelmisel nädalal, et sotsid leppisid Reformierakonna fraktsiooniga kokku, et peaministrile küsimusi ei esita.

"Me oleme talle korduvalt küsimusi esitades näinud, et sisuliselt ta seda valitsust ei juhi. Eks me siis esitame küsimusi nendele, kes juhivad," lausus Saar.

"Teiseks on Ratas hakanud kasutama sellist patroniseerivat stiili, mis ei ole täiskasvanute omavahelises suhtlemises kohane," lisas Saar.

Kell 12 algavat infotundi saab otsepildis vaadata portaalis ERR.ee.