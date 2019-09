Tallinna loomaaias pole aastaid pruunkarusid näidatud, kuid nüüd on taas põhjust üles otsida vanad karupuurid, sest just seal ootab Venemaa viisat nuhtlusmõmmik Proša, kes sel suvel Valgamaa inimesi hirmu alla hoidis.

Paari nädala eest sai Vene karu Proša veterinaarametnikelt nö linnaloa ja pääses karantiinist. Nüüd saavad kõik huvilised teda Tallinna loomaaeda uudistama tulla, sest just seal ootab ta Venemaa viisat, et kolida tagasi oma sünnimaale, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tallinna loomaaia kollektsioonijuht Tõnis Tasane nentis, et karule Vene viisa saamine võtab rohkem aega kui inimesele. "See on suhteliselt suur bürokraatia, seal on palju dokumente. Kuupäeva kui sellist ma prognoosida ei julge, meie huvi on võimalikult kiiresti, esimesel võimalusel Venemaale saata," rääkis Tasane.

Kui alguses anti taluõuedest ja prügikastidest süüa otsinud otile tavapärast loomaaia karu toitu, siis Vene poole palvel võeti menüüst välja kohupiim, sest seda metsas saada pole.

Proša toidulaud püütaks katta just sellega, mida praegu looduses leida on, olgu selleks siis tammetõrud, kibuvitsamarjad, õunad, pihlakad. Et loomal säiliks metsa kolimist oodates jahiinstinkt, siis korra nädalas antakse talle elus vutte.

Oma ajutise kodu ja pidevate uudistajatega on loom hästi kohanenud. "See karu on väga kohanemisvõimeline, midagi ta ei pelga, käib siin ringi, aeg-ajalt katsub puurivarbaid, kas mõni on lahti või kinni, katsub lukkusid, on hästi aktiivne," lisas Tasane.

Kui suvel üllatas karu Valgamaal inimesi sellega, et suutis avada majauksi ja käis autokatustel magamas, siis loomaaias ta ühegi suurema pahandusega hakkama pole saanud. Kuid Tasase sõnul jalgratast nad igaks juhuks puuri ei pane, sest mine tea, äkki õpib sõitmise selgaks.

Kuigi pruunkaru oli 80 aasta eest üks esimesi loomaaia asukaid, siis pärast Proša lahkumist jäävad puurid taas tühjaks, sest Tallinnas puuduvad karusõbralikud tingimused. Vanad puurid sobivad ajutiseks peatuspaigaks, kuid karuväärseid tingimusi pole mesikäppadele seal võimalik luua, sest karud vajavad palju ruumi liikumiseks. Kui me ta täna Tallinnas lahti laskeks, siis nädala pärast oleks ta juba Lõuna-Eestis, iseloomustas Tasane karude suurt rändamiskirge.