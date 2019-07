Keskkonnaamet palub kohalike elanike abi, et viimastel nädalatel Valgamaal tähelepanu keskpunktis olnud noored Pihkva oblastist tulnud karud kinni püüda ja ümber asustada.

Amet ootab teateid ja tähelepanekuid karude liikumise kohta ööpäevaringselt infotelefonil 1313.

Ametile teadaolevalt on Venemaal hakatud ette valmistama dokumentatsiooni loomade sinna tagasi viimiseks.

Ajutiselt on Venemaal pääste- ja rehabilitatsioonikeskuses üles kasvatatud Poljale ja Prošale nõustunud varjupaika pakkuma Tallinna loomaaed.

Esimest korda jõudsid karud meediasse juuni lõpus, kui Eesti Jahimeeste Selts sai teate, et Valgas ühes koduaias luusib karu. Praeguseks on teated karude tegevusest asulates muutnud igapäevasteks.

Esmaspäeval saatis Valga vallavanem Margus Lepik keskkonnaminister Rene Kokale ja keskkonnaameti peadirektor Riho Kuppartile pöördumise, milles palub leida uus elupaik kahele väidetavalt Pihkvast pärit karule, kes valla asulatest toitu otsivad.

Teateid karude nägemise ja nende tegevuse kohta on laekunud nii Valga linnast kui Sooru, Tsirguliina ja Õru asulatest. Toidu otsingul on metsloomad rüüstanud elanike aedu, takistanud liiklust, lükanud ümber prügikaste ja puistanud laiali nende sisu ning ühel korral on lõhutud kaupluse aken.