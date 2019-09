Tallinna TV koondas kaheksa töötajat

Tallinna Televisiooni juhatuse liige Taavi Pukk ütles ERR-ile, et nimeliselt ei soovi ta koondatuid üles lugeda. "Seal olid inimesed, kes olid seotud programmi toimetamisega, välishangetega, kaks päevatoimetaja ametikohta, üks tugiteenuste inimene, üks finantsspetsialist ja kaks ametikohta saatejuht-toimetaja ametikohalt," rääkis Pukk.

Tallinna Televisiooni kontaktide nimekirjas on saatejuht-toimetajatena ära toodud kaks töötajat - Nele Kullerkupp ja Riina Reiman.

Eelmisel nädalal toimunud pressikonverentsil räägiti, et töö kaotavad Tallinna Televisiooni 30-st töötajast pooled. Taavi Puki sõnul on selle puhul tegemist kõige mustema stsenaariumiga ning on võimalik, et rohkem inimesi ei pea koondama.

"See esmane valik on meil tehtud ja me loodame, et ehk õnnestub meil nii, et me saame alles jäänud meeskonnaga jätkata," ütles ta.

Taavi Pukk rääkis, et konkreetne pilt Tallinna Televisiooni sulgemise maksumusest peaks kujunema 21. oktoobriks.