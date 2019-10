Tallinna Televisioon lõpetas tegevuse

"Tallinna Televisioon lõpetas teleteenuse ostutamise alates 1. oktoobrist 2019," seisab telekanali edastatud pildil.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart tegi eelmisel nädalal Tallinna Televisiooni nõukogule ettepaneku lõpetada 1. oktoobrist telekanali tegevus. Edaspidi hangitakse linnauudistele ja saadetele eetriaega teistest telekanalitest.

"Telekanali ülalpidamine on kulukas ja samal ajal mitte eriti tõhus, sest inimeste meediatarbimise harjumused on muutunud. Informeerime tallinlasi edaspidi erinevate kanalite, sealhulgas telekanalite kaudu ja arvestame sellega, et inimesed veedavad järjest rohkem aega veebis ja sotsiaalmeedias ja järjest vähem televiisoriekraani taga," ütles Kõlvart neljapäeval. "Me saame aru, et Tallinna TV ei ole kõige parem vahend uudiste levitamiseks, me teame statistikat ja reitinguid. Me ei näe tulevikuperspektiivi, kui Tallinna TV jätkab telekanalina," sõnas linnapea.

Kõlvarti ettepaneku kohaselt jääb TTV kaubamärgina alles ja sihtasutus jääb produktsioonifirmana tootma linnauudiseid ja linnasaateid. Edaspidi hangitakse linnauudistele ja saadetele eetriaega teistest telekanalitest. Linnapea sõnul on ümberkorralduste tulemusel kavas jõuda väiksema eelarvega suurema hulga inimesteni. TTV eelarvet on kavas vähendada kuni 50 protsenti, aastas on kanali eelarve umbes 4,5 miljonit eurot.

Esmaspäeval teatas Tallinna TV kaheksa inimese koondamisest, teiste seas kaotasid töö ka kaks saatejuhti.

Tallinna Televisiooni juhatuse liige Taavi Pukk ütles ERR-ile, et nimeliselt ei soovi ta koondatuid üles lugeda. "Seal olid inimesed, kes olid seotud programmi toimetamisega, välishangetega, kaks päevatoimetaja ametikohta, üks tugiteenuste inimene, üks finantsspetsialist ja kaks ametikohta saatejuht-toimetaja ametikohalt," rääkis Pukk.

Eelmisel nädalal toimunud pressikonverentsil räägiti, et töö kaotavad Tallinna Televisiooni 30 töötajast pooled. Puki sõnul on selle puhul tegemist kõige mustema stsenaariumiga ning on võimalik, et rohkem inimesi ei pea koondama.

"See esmane valik on meil tehtud ja me loodame, et ehk õnnestub meil nii, et me saame alles jäänud meeskonnaga jätkata," ütles ta.

Pukk rääkis, et konkreetne pilt Tallinna Televisiooni sulgemise maksumusest peaks kujunema 21. oktoobriks.