"Välisilm": Itaalia ja Malta otsivad migrandikriisile lahendust

"Oleme viimastel aastatel alati öelnud, et kes saabub Itaaliasse või Maltale, see saabub Euroopasse. See põhimõte on täna osa euroopalikust ühtsustundest. See on ka tähtis osa põhjaliku koostöö loomiseks ja heaks aluseks jätkata ühiselt. Esitame selle eelnõukavandi Euroopale oktoobris," rääkis Itaalia siseminister Luciana Lamorgese.

Kuna 2015. aastal kokku lepitud kohustuslik migrantide ümberjagamise süsteem tööle ei hakanudki, siis nüüd alustatakse vabatahtliku, kuid solidaarsuse põhimõtet rõhutava ajutise süsteemiga.

Euroopa Komisjoni rände- ja siseasjade voliniku Dimitris Avramopoulose sõnul oleks esialgne lahendus koalitsioon, mis ei hõlmaks kõiki 27 liikmesriiki.

"Esimeses faasis küll. Kuid me ei tohi kaotada suurt pilti, mis praegu kerkib, arvestades kõiki teada-tuntud põhjuseid. Meie põhieesmärk on elude päästmine. Teiseks – võidelda efektiivsemalt smugeldajate võrgustikega ja nad murda," rääkis ta.

Leppe detailid jõuavad liikmesriikideni järgmise nädala teisipäeval, kuid Itaalia siseminister Lamorgese sõnul on keskne mõte saata päästetud migrandid nelja nädala jooksul teistesse liikmesriikidesse. Nemad tegelevad siis asüülitaotluse, hindamise ja eitava vastuse korral tagasisaatmisega.

Avramopoulose sõnul on ka tagasiaatmine üks eesmärkidest. "Need, kellel on selleks õigus, saavad põgeniku staatuse. See on meie konventsioonis juriidiliselt põhjendatud ja inimlik asi. Kuid teised, kes tahavad Euroopa piire illegaalselt ja ebaregulaarselt ületada, peavad teadma, et nad saadetakse koju tagasi. See on väga-väga selge," lausus ta.