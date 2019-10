Tänasest saab elektroonilise viisaga Peterburgi

Taotlemiseks on vaja vähemalt pooleaastase kehtivusega passi ja JPEG-formaadis fotot, mis peab vastama taotluses märgitud nõuetele. Taotluse esitamisel ei nõuta hotellibroneeringuid ega mingeid muid dokumente lisaks. Avalduse saab vormistada kas vene või inglise keeles ja valitud keeles on olemas ka täitmise juhised.

Näiteks kui ees- või perekonnanimes on täpitähti, siis tuleb kirjutada nimi nii nagu passi külgribal. Hiljemalt nelja päeva möödudes saab taotleja samas veebikeskkonnas teada, kas ta on riiki lubatud või mitte. Kui on, siis tuleb viisa saamist kinnitav dokument välja trükkida, muretseda tervisekindlustus ja sõit võib alata.

Elektroonne tasuta viisa kehtib lennukiga Peterburi Pulkovo lennujaama lennates, või suundudes läbi Narva piiripunkti bussiga, autoga ja jalgsi. Rongiga sõites elektroonne viisa ei kehti. Eesti piirivalve on asjaga kursis ja laseb reisija riigist välja.

Mis toimub Ivangorodi piiripunktis, rääkis Vene Föderatsiooni Narva peakonsulaadi konsul Pjotr Kodolov: "Inimene suundub piirikontrolli, nii nagu ka tavalise viisaga, näitab piirivalvurile passi ja veebist väljatrükitud viisadokumenti, millel on ka foto. Piirivalvur võrdleb andmeid passis ja viisal. Siin on tähtis märkida, et inimene vastutab viisale märgitud andmete õigsuse eest ja ka foto vastavuse eest. Ehk kui midagi ei klapi, või elektroonse viisa andmed pole täielikud, võivad tekkida probleemid ja inimest riiki ei lubata. Viisataotlust peab väga täpselt täitma, et viisal märgitud andmed ei erineks passiandmetest."

Kodolovi sõnul on tähtis meelde jätta, et antud elektroonse viisaga saab viibida vaid Peterburis ja Leningradi oblastis. Tähtis on ka Peterburi sõidu eesmärk.

Sõidu eesmärke on selle viisa jaoks kolm, need on turism, ärireis, ja humanitaarreisid. Ehk kui inimene suundub Venemaale muul eesmärgil, peab ta vormistama kas töö-, õppe- või muu viisa. Elektroonne ühekordne viisa kehtib peale saamist kolmekümne päeva jooksul ja selle viisa alusel võib Venemaal viibida mitte üle kaheksa ööpäeva.

Tasub teada ka seda, et Venemaal peetakse riigis viibivate välismaalaste üle arvestust, ehk riiki sisenedes peab täitma migratsioonikaardi ja riigist väljudes selle tagastama. Praegu on Venemaal elektroonse tasuta viisaga külastamiseks avatud kolm regiooni, lisaks Peterburile ka Kaliningrad ja Kaug-Ida. 2021. aastal võib elektroonsete lihtviisade süsteem laieneda kogu Venemaa territooriumile.