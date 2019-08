"Venemaa jaoks on see päris hea otsus, et kui on rohkem turiste, siis tähendab see rohkem raha," ütles Taru Ülikooli Narva kolledži välissuhete spetsialist, politoloog Ivan Polõnini ERR-ile. Tema hinnangul lihtsustab elektrooniline tasuta viisa tunduvalt turistide reisimist Peterburi, sest praegu on Vene viisa saamine küllalt keeruline.

"Venemaa poliitiline situatsioon on päris raske ja see imidži küsimus on samuti päris keeruline. Seepärast on see võimalus Vene Föderatsiooni jaoks näidata, et Venemaa on rahulik maa ja on avatud dialoogile. Ja ma mõtlen, et see on ka Venemaa presidendi ja Peterburi kuberneri mõte," lisas Polõnin. Vene president Vladimir Putin alustas oma poliitilist karjääri Peterburi linnavalitsuses.

Elektrooniline tasuta viisa kehtib kuni 30 kalendripäeva, kuid Venemaal tohib selle alusel viibida lubatud regioonis kuni kaheksa päeva. Viisa taotlemise aluseks võib olla turism aga ka ärireisid või sidemed kultuuri, spordi ja teaduse vallas.

Viisa saamiseks tuleb Venemaa välisministeeriumi kodulehel täita avaldus, lisada värviline foto ning nelja päeva jooksul saadetakse PDF-formaadis viisa, mille võib paberile trükituna või nutitelefonis piiril ette näidata. Taolised viisad kehtivad alates üle-eelmise aasta augustist Venemaa Kaug-Ida regiooni külastamiseks, alates selle aasta juulist võivad 53 riigi kodanikud elektroonilise tasuta viisaga pääseda Kaliningradi oblastisse ning esimesest oktoobrist Peterburi ja Leningradi oblastisse.

"Venemaa presidendi 18. juuli korraldus on juba jõustunud ja sellega laiendatakse tasuta elektroonilise viisa kehtivust Peterburile ja Leningradi oblastile. Presidendi korralduses pole veel detailset riikide nimistut, mille kodanikele taoline võimalus avaneb, kuid on täiesti tõenäoline, et kuna Eesti piirneb Venemaa antud regioonidega, siis on see eeskätt ette nähtud Eesti kodanikele, kes saavad taolist ülepiiri liikumise võimalust kasutada," ütles Venemaa saatkonna nõunik Dmitri Litskai ERR-ile.

Seni hinnatakse Venemaal elektroonilise tasuta viisa kogemusi positiivselt. Näiteks Kaliningradi külastas kuu aja jooksul taolise viisa alusel 20 000 inimest.