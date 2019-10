EKRE liige küsis ERR-i uue maja kavandi autoritelt 10 000 eurot

Kadarik Tüür Arhitektide esindaja Ott Kadarik rääkis ERR-ile, et temaga võttis juuli alguses ühendust Endel Oja, kes soovis osutada konsultatsiooniteenuseid seoses ERR-i uue maja ehitusliku projekteerimisega ning käis seetõttu korduvalt arhitektibüroos hoone ehitamise teemal arutlemas. Valitsus ei olnud selleks ajaks ERR-i hoone rahastamise otsust teinud.

Kuigi arhitektibüroo ei näinud mingisugust vajadust konsultatsiooniks, esitas Endel Oja sellele vaatamata konsultatsiooni eest arve oma ettevõttelt Astrohouse OÜ summas 10 000 eurot, millele lisandus käibemaks.

Konsultatsiooniteenuse tegelik sisu jäi arusaamatuks ning arhitektibüroo keeldus sellel teemal igasugusest konsultatsioonist ja edasisest suhtlusest.

Arhitektibüroo edastas kogu info ja materjalid kohe oma juristile, kuna niisugune tegevus ei liigitunud nende hinnangul kindlasti tavapärase käitumise alla. Pärast selle info edastamist EKRE peakontorile saatis Endel Oja arhitektibüroole e-kirja, milles teatas, et ei ole enam EKRE liige ega selle majandustoimkonna esimees.



"Arhitektid tegelevad loominguga, milleks on majade ja linnaruumi planeerimine ning sellised olukorrad on meile selgelt võõrad ja ebameeldivad," resümeeris Ott Kadarik.

Oja sõnul pakkus ta abi investori otsimisel

Endel Oja ütles ERR-ile, et ühtpidi vastab Kadariku väidetu tõele, sest ta on väikeettevõtja ja tegeleb kinnisvaraga ning tal oli infot selle kohta, et otsustamine ERR-i uue telemaja üle on keeruline ja riigil raha vähe.

"Pakkusin, et võiksin tegeleda investori otsimisega, kes PPP variandis võiks tulla hoone investoriks. See kindlasti pole selline tegevus, et jooksen ringi ja toimetan niisama. Tegin siis ettepaneku, et nemad on ühelt poolt huvitatud isik, kes võiks oma projekteerimise lahti saada, ja mina võiksin tuua juurde investori ja oleks win-win-olukord," rääkis ta.

Oja sõnul selgus lõpuks, et leiti teistsugune finantseerimisskeem ja selline võimalus langes ära.

"Tunnistan, et kokkuvõttes, olles EKRE liige ja majandustoimkonna juht, tegin valesti. Loomulikult ma ei kasutanud mingeid kontakte EKRE-s, keegi ei teadnudki sellest. See oli puhtalt minu kui väikeettevõtja initsiatiiv," kinnitas ta.

EKRE esimees Mart Helme oli ERR-ile juhtunut kommenteerides napisõnaline: "Mul ei ole sellest (raha küsimisest - toim) mitte mingit aimu ja ma tean, et Endel Oja on praeguseks meie erakonnast lahkunud."

ERR-i täpsustavale küsimusele, kas raha küsimine oli põhjuseks, miks erakond soovitas Ojal parteist lahkuda, vastas Helme, et seda tuleks küsida Endel Oja enda käest.

EKRE juhatuse liige, eurosaadik Jaak Madison ütles ERR-ile, et kui kõik eelpool kirjeldatu tõele vastab, on tegemist päris tõsise juhtumiga. "Midagi aktsepteeritavat see kindlasti ei ole," lausus Madison.

Oja: juhatus tegi ettepaneku EKRE-st välja astuda

2017. aasta oktoobris EKRE-ga liitunud Oja lahkus sealt tänavu 18. septembril. Oja sõnul kutsus erakonna juhatus ta välja ja tegi talle ettepaneku välja astuda, mida ta samal koosolekul ka tegi. Seda, kas erakond teatas juhtunust ka politseisse, ei osanud Oja öelda.

Aastatel 2014-2017 kuulus Oja toonasesse Isamaa ja Res Publica liitu, mis praegu kannab nime Isamaa.

Endel Ojale kuulub ettevõte Astrohouse OÜ. Pärast seda, kui ta 2017. aasta lõpus EKRE-ga liitus, hakkasid ka tema ettevõtte majandustulemused plahvatuslikult kasvama. Kui 2017. aastal teenis Astrohouse 6500-eurose tulu juures 127 eurot kasumit, siis möödunud aastal kasvas see 59 400 euro suuruse käibe ja 23 600-eurose kasumini.

Oja kirjutab Astrohouse OÜ majandusaasta aruandes, et võrreldes 2017. aastaga lisandus klientide hulka Capitel AS, Mootor Grupp AS, OÜ Tuulegeneraator, OÜ Megaron Kinnisvara, S Investments OÜ, Palm Grupp OÜ, US Invest OÜ, Lavendel SPA, Poska 51b omanik Tiiu Must, Acadia Kinnisvara OÜ, Stadium Real Estate OÜ ja D-Sign OÜ. Seejuures Mootor Grupi omanik on tuntud ärimees Hugo Osula ja U.S. Investi omanik Urmas Sõõrumaa.

Eelmise aasta lõpus tegi Oja EKRE-le 2000-eurose annetuse. Oja oli EKRE majandustoimkonna juht ja erakonna valimisprogrammi majandusosa üks peamisi autoreid. Ta kandideeris riigikogu valimistel Tallinnas Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita valimisringkonnas. Oja sai 528 häält ning valituks ei osutunud.

Valitsus leppis augusti keskel kokku lähiaastate kinnisvarainvesteeringud, muu hulgas 22 miljonit eurot ERR-i uue telekompleksi ehitamiseks.

ERR-i uue telemaja ideekonkursi võidutööks valiti tänavu aprillis Kadarik Tüür Arhitektide kavand "Roheline lina". Kultuurkapital premeeris võidutöö autoreid 20 000 euroga.