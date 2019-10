Kui tänaseid kajastusi Eesti Ekspressis ja ERRi-i portaalis analüüsida, kas siis siin on viiteid kriminaalkuriteole?

Eks see ole esmajärjekorras õiguskaitseasutuste asi analüüsida ja kaaluda seda. Kui aga kuulata neid selgitusi, siis on näha, et pigem erakonna esindajad ei ole soovinud sellele tõsiselt reageerida ja praegu sellise kahtluse all olev inimene annab enda tegevusele ise hinnanguid ja vabandab.

Aga ma julgen öelda küll seda, et inimene, kes satub sellisele kohale ja hakkab seda ära kasutama, siis ei olegi tähtis, kas tal tegelik mõjuvõim kellegi üle sealt erakonnast on või ei ole, see võib olla ka väidetav, ja mõjuvõimuga kauplemisest kui võimalikust lubamata tegevusest võime siin rääkida küll.

Kust mõjuvõimuga kauplemise piir või definitsioon jookseb? Endel Oja oli majandustoimkonna esimees EKRE-s - kas see on juba mõjukas post?

Kahtlemata on see mõjukas post selleks, et teatud ametiisikuga, kes on valitsuses, kes on valitsusega seotud otsustusprotsesside taga, omada sidemeid. Ja vähemalt jääb kõrvaltvaatajale selline mulje, et teisele poolele oli ta kindlasti selleks sillaks otsustajate juurde.

Aga võib olla tegu ka lihtlabase pettusega?

Kõike võib olla. Selliseid asjaolusid saabki kontrollida ainult uurimine. Oluline on lihtsalt öelda seda, et siin on räägitud ka sellisest ebaseaduslikust lobitegevusest. Kindlasti lobitegevus ei ole alati ebaseaduslik ja need reeglid on meil paika panemata. Pigem, kui siin üldse mingisuguseid etteheidetavaid tegevusi on, siis on ikkagi pigem see, et ametiisik või ametiisikutega seotud isik on kasutanud ära oma positsiooni.

Peeter Ernits möönab Eesti Ekspressis, et kui Oja poleks ise soostunud lahkumisavaldust kirjutama, siis oleks ta parteist välja visatud. Kas asi on nüüd leidnud lõpu?

Eks tihtipeale lahendatakse selliseid lugusid sellega, et inimene väljub mängust ja pole ka probleemi. Aga ma arvan, et siin tasub tõsiselt mõelda selle üle, kas see oli lihtsalt sellega kõrvaldatav probleem, kas on õige ministritel öelda, et teema ei ole enam üleval ja küsige tema käest. Tegelikult ma arvan, et see tegevus vajab analüüsi ja isegi kaalumist, kas vajaks ka võimalikku karistamist.

Kas selleks ei pea tegema keegi tegema avaldust, vaid seda võivad teha õiguskaitseorganid omapäi ka?

Õiguskaitseorganid on praegu vabad otsustama selle üle.