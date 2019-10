Kolmapäeval tuul nõrgeneb, kuid paiguti sajab jätkuvalt vihma

Kolmapäeva öösel on pilvisus muutlik ja põhja pool sajab hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 7 kuni 12, rannikul kuni 21 meetrit sekundis. Sooja on 3 kraadi idas kuni 10 kraadi saartel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on enamasti vähese pilvisusega kuiv ilm, vaid põhjarannikul ja saartel on pilvisem ja sajab kohati hoovihma. Tuul nõrgeneb 5 kuni 11, puhanguti 14 meetrini sekundis. Temperatuur on 4 kuni 9 kraadi juures.

Päev jätkub vahelduva pilvisusega ja paiguti on ikka hoovihma. Tuul puhub endiselt edelast ja läänest kuni 14 meetrit sekundis, kuid pärastlõunal vaibub ja on siis muutliku suunaga. Sooja on valdavalt 13 kraadi.

Neljapäeval tugevneb Skandinaavia kohal külm kõrgrõhkkond, mis nädalalõpu nii ööl kui päeval järjest jahedamaks teeb. Taevas on ikka vahelduvalt pilves ja seepärast peab hoovihmadega arvestama, nädalavahetusel pole välistatud lörts.