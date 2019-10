Kell 21.40 "Esimese stuudios" Mailis Reps ja Katri Raik haridusdebatis

Haridusvaldkond saab järgmisel aastal pisut raha juurde, ent rahul ei ole keegi. Õpetajad ütlevad, et napp palgatõus ei taga konkurentsivõimelist sissetulekut ning teaduse rahastamine on ühest protsendist kaugel. Kas haridus ikka on valitsuse prioriteet, uurib saatejuht Andres Kuusk.

"Esimene stuudio" algab ETV-s kell 21.40.