Ministeerium tahab haridusliku erivajadusega laste koolid omavalitsustele anda

Haridusministeerium soovib, et kohalikud omavalitsused võtaksid aja jooksul üle HEV- ehk haridusliku erivajadusega laste koolid. Omavalitused ütlevad aga, et nemad ei ole valmis üksi seda koormat kandma.

Urvaste kool on üks 15 HEV-koolist, mis kuulub haridusministeeriumi alla. Veel kümme aastat tagasi oli neid 25, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ministeeriumi pikaajalisem plaan on, et kohalikud omavalitsused võtaksid HEV-koolid üle ja otsustaks ise, milliseid koole nende omavalitsusse on vaja.

"Me jätame kõrvale kõige raskemad HEV-juhtumid, mida on tõesti mõistlik Eestis koondada ühte-kahte-kolme kooli. Kui me räägime põhiharidusest, siis need on ju need samad omavalitsuse lapsed. Kui me hakkame piiri tõmbama, et sina käid meie koolis, aga sina peaksid minema kuhugi teise Eesti nurka, siis see ei ole minu meelest õige," rääkis haridusministeeriumi kutse- ja täiskasvanuhariduse ning koolivõrgu asekantsler Robert Lippin.

"See ei ole ainult piirkonna õpilaste kool, vaid erivajadusega õpilased tulevad siia erinevatest piirkondadest. Meie arvamus on, et see kool peaks ikkagi olema haridus- ja teadusministeeriumi haldusalas. Kuna praegu Antsla vallas on juba kaks koolimaja, mis töötavad päris maksimum tasemel, siis kolmanda koolihoone lisandumine tooks eelarveliselt ka väga palju kulutusi juurde," kommenteeris Antsla vallavolikogu esimees Merike Prätz.

Urvastes õpib pea 60 haridusliku erivajadusega noort enam kui kümnest omavalitsusest üle Eesti.

Kagu-Eesti töönädalal viibinud president Kersti Kaljulaid rõhutas, et HEV-koolid on ühiskonnale väga väärtuslikud ning neil peab olema kindlustunne, et nad saavad toimida, sõltumata sellest, milline on nende halduskuuluvus. Samas pakkus ta välja, et omavalitsused võiks HEV-koolide küsimuses seljad kokku panna.

"Tegelikult ei ole mõistlik seda kooli üle anda ühele omavalitsusele, vaid seda saaks üle anda siis ja ainult siis, kui see tõepoolest on oluline. Iseenesest on ka raske aru saada, miks see tingimata on oluline, aga kui kohalikud omavalitsused mitmekesi siis loovad MTÜ või mingi haldusvormi, mille kaudu nad kõik seda kooli omavad ja peavad," rääkis president.

Võru linn on omavalitsus, mis peab ka HEV-kooli, kus enam kui pooled õpilased on teistest omavalitsustest. Nende sõnum on, et isegi kui kohalik omavalitsus on HEV-kooli pidaja, ei tohi riigi tugi kuhugi ära kaduda.

"Vahendid peavad olema piisavad selleks, et haridust seal anda. See võib olla riigi kool, see võib olla omavalitsuse kool, aga mure on meil ühine ja me peame tegema seal koostööd selle kooli pidamisel," ütles Võru abilinnapea Sixten Sild.