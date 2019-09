Opositsioonilised Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja Reformierakond tegid ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata, kuid see ei saanud hääletusel piisavalt toetust.

Eelnõu tagasilükkamise poolt oli 39 ja vastu 47 saadikut, kaks riigikogu liiget (Hele Everaus Reformierakonnast ja nn aknaalune Raimond Kaljulaid) jäid erapooletuks.

Eelnõuga jätkamist toetasid Keskerakonna, Isamaa ja EKRE saadikud. Samas tunnistasid nii Isamaa nimel sõna võtnud Mihhail Lotman kui EKRE nimel kõnelenud Siim Pohlak, et mõlema erakonna fraktsioonis tekitas eelnõu teravaid vaidlusi. Hääletusel käitus koalitsioon siiski ühtselt.

Eelnõule muudatusettepaneku esitamise tähtajaks määrati 9. oktoober.

Haridus- ja teadusministeerium leiab, et on aeg muuta õpitulemuste välishindamise süsteemi ning põhikoolieksamitest loobuda. Paljud gümnaasiumid korraldavad oma sisseastumiskatsed enne, kui toimuvad põhikoolieksamid, mistõttu põhikooli lõpueksamitel ei ole otsustavat tähtsust gümnaasiumisse sisseastumisel.

Plaani kohaselt saab edaspidi iga kool ise otsustada selle üle, kas õpilane on põhihariduse omandanud. Põhikooli lõpetamise eelduseks on jätkuvalt riikliku õppekava läbimine, kuid selle asemel, et kõik peavad sooritama samasuguseid eksameid, saavad koolid ise kehtestada põhikooli lõpetamiseks vajalikud nõuded vastavalt kooli spetsiifikale.