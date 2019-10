Põhja-Korea riiklik uudisteagentuur KCNA kinnitas neljapäeval, et riik katsetas päev varem allveelaevalt tulistatavat uut tüüpi ballistilist raketti (SLBM).

"Uut tüüpi ballistiline rakett Pukguksong-3 tulistati vertikaalsel trajektooril välja Wonsani lahel," teatas agentuur. "Uut tüüpi SLBM-i katsetus on väga tähtis, sest see juhatab sisse välisjõudude ohu tõrjumise uue faasi."

Põhja-Korea liider Kim Jong-un saatis katsetusega seotud teadlaste rühmadele "soojad õnnitlused", edastas KCNA.

Pyonyang katsetas augustis ja septembris korduvalt lühimaarakette ning Kim juhatas eelmisi raketikatsetusi isiklikult. Seekord aga näib, et Põhja-Korea liider katsetust isiklikult ei juhatanud.

Riikliku ajalehe Rodong Sinmun avaldatud fotodel on näha raketti veest kerkimas ja taeva poole lendamas. Samuti oli raketi kõrval näha väiksemat puksiirlaeva, mis näitab analüütikute sõnul seda, et rakett tulistati välja allveeplatvormilt, mitte allveelaevalt.

See tähendab, et Põhja-Korea on SLBM-süsteemi väljaarendamise algusjärgus.

Lõuna-Korea sõjavägi oli juba kolmapäeval edastanud, et Põhja-Korea tulistas kolmapäeva hommikul idarannikult välja raketi, mis paistis olevat allveelaevalt tulistatud ballistiline rakett (SLBM).

Lõuna-Korea Staabiülemate Ühendkomitee (JSC) tuvastas raketi kolmapäeva varahommikul ja see lendas 450 kilomeetrit ida suunas maksimaalsel kõrgusel 910 kilomeetrit.

JCS lisas, et väljatulistatud rakett oli ilmselt üks Pukguksong-tüüpi rakettidest.

Lõuna-Korea sõjavägi nimetas raketikatsetust pingete tõstmisele suunatud sammuks ja kutsus Pyongyangi sellist tegevust otsekohe lõpetama.

Rakett maandus Jaapani majandusvetesse ehk riigi territoriaalvesi ümbritsevasse 200-kilomeetrisesse tsooni.

Tõestatud allveelaeval baseeruv raketivõimekus viiks Põhja-Korea raketi- ja tuumaarsenali uuele tasemele, võimaldades paigutada tuumarakette kandvad allveelaevad kaugele oma territooriumist ja andes Pyongyangile "teise löögi" võimaluse rünnaku korral riigi sõjaväebaasidele.

Teisipäeval oli Pyongyang teatanud, et tuumakõnelused USA-ga jätkuvad töötasandil laupäeval. USA kinnitas tuumakõneluste jätkumist lähipäevil.

Ühendriigid kutsusid Põhja-Koread pärast raketikatsetust "provokatsioonidest hoiduma" ja "jääma seotuks sisuliste ja jätkuvate läbirääkimistega".

Ameerika Teadlaste Föderatsiooni liige Ankit Panda nimetas raketti Pyongyangi pikima tegevusraadiusega tahkel kütusel liikuvaks raketiks. Kolmapäevane katsetus oli "ühemõtteliselt esimene tuumakandevõimega raketi katsetus alates 2017. aasta novembrist", lisas ta.

Meedia: USA ja Põhja-Korea esindajad võivad kohtuda Rootsis

USA ja Põhja-Korea esindajad võivad kohtuda sel nädalavahetusel Rootsis, teatasid SVT ja Aftonbladet Lõuna-Korea uudisteagentuurile Yonhap viidates.

Kohtumist on kavas kinnitada, kui kõnelisi otsustatakse jätkata.

Põhja-Korea teatel on pooled leppinud kokku esialgses kohtumises laupäeval, kuid asukohta kumbki kinnitanud ei ole.

Yonhapi andmeil sõitis neljapäeval Pekingist Stockholmi kõrge Põhja-Korea läbirääkija Kim Myong-gil.

"Sõidame töögrupi tasemel läbirääkimistele USA-ga," lausus Kim ajakirjanikele Pekingis. "Kuna USA pool saatis uue signaali, siis lähen sinna suurte ootuste ja optimismiga ning suhtun optimistlikult ka tulemustesse."

USA, Lõuna-Korea ja Jaapani sõjaväejuhid kohtusid Washingtonis

USA, Lõuna-Korea ja Jaapani staabiülemate ühendkomitee esimehed kohtusid teisipäeval Washingtonis ja lubasid koostööd ühiste julgeolekumurede lahendamiseks, ütles USA staabiülemate ühendkomitee uus juht Mark Milley.

Kolmikkohtumisest võtsid osa kindral Miller, tema Lõuna-Korea ja Jaapani kolleegid kindral Park Han-ki ja kindral Koji Yamazaki.

Kohtumise põhjuseks on pinged, mis tekkisid seoses Souli otsusega lahkuda luureinfo jagamise paktist Tokyoga. Kõnelused korraldas USA, sest Park ja Yamazaki olid tulnud Washingtoni Milley ametisse astumise tseremooniale.

"Kohtumine keskendus mitmepoolsele koostööle, mis tagab valmiduse vastata mis tahes piirkondlikule ootamatusele ning tõotab Kirde-Aasias pikaajalist rahu ja stabiilsust," teatas Milley ametkond avalduses.

"Kõrged sõjaväejuhid otsustasid tegeleda ühiste julgeolekumuredega ja kasutada mitmepoolset koostööd piirkondliku rahu ja stabiilsuse edendamiseks," teatas Ühendriikide Staabiülemate Ühendkomitee (JSC).

USA on korduvalt soovitanud Lõuna-Koreal Jaapaniga sõlmitud julgeoleku- ja sõjalise informatsiooni jagamise leppe lõpetamise otsus ümber mõelda, arvestades kolme riigi ühishuve astuda vastu Põhja-Korea tuumaohule ja Hiina sõjalisele tugevnemisele.